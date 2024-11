Apareció el hijo de Karina, la exmodelo de Stocks Models y que ahora vive como indigente

Sigue en tendencia el nombre de Ingrid Karina, quien aseguró ser exmodelo de Stocks Models pero ahora vive como indigente en las calles de Medellín. Su historia ha conmocionado a quienes la conocen y quienes no debido a que no entienden como una mujer tan exitosa pudo terminar en la extrema pobreza y sola.

Su historia se conoció por un video publicado en TikTok de parte de Andrea Moreno, quien se dedica a ayudar a personas en condición de calle. Sin embargo, su belleza y léxico ha sorprendido a la comunidad de internet.

Exmodelo de Stock Models, Ingrid Karina habitante de Calle| (Captura de video.)

Apareció joven que dice ser el hijo de Karina.

En la conversación dijo que sus otros dos hijos están en Francia y que no le gustaría que ellos vieran el video que le estaban grabando. “No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso, no tiene sentido”, mencionó.

El video se hizo viral y en la misma red social apareció Juan Antonio, quien dijo ser el hijo de Ingrid Karina. En el video dijo que al ver a su madre decidió crear una cuenta de TIkTok para ella, para que logre contar su historia en un corto plazo.

“He leído muchos comentarios y muchos me preguntan por qué creé esta cuenta. La creé para que, cuando mi mamá se recupere, tenga de qué vivir […]. Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado, entonces me gustaría darle esta cuenta para que tenga de qué mantenerse y pueda contar su vida”, dijo Juan Antonio.

También, dijo que hasta ahora no ha podido hablar con ella, pero lo más seguro es que pronto lo logre y contará cómo se encuentra. “Muchos me han dicho que cuente su historia, pero me parece que la única que puede contar su historia es ella. Así lo preferiría… Apenas pueda, le daré esta cuenta para que pueda hacerlo”, dijo.

Y añadió que el camino para recuperarse de las adicciones es “muy largo”, pero espera que su mamá “lo pueda lograr con nuestra ayuda y que todo esto se pueda resolver favorablemente”.