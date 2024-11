Alejandra Jaramillo comparte con Daddy Yankee durante evento benéfico: “Tuvimos la oportunidad de servir”

Alejandra Jaramillo sorprendió a todos sus seguidores, al publicar varias imágenes de ella junto a Daddy Yankee, Beta Mejía y su hijo, durante una actividad benéfica en Miami.

la organización sin fines de lucro Love Has No Limits (LHNL) entregó y repartió alimentos a familias locales durante los Días del Buen Vecino en la escuela secundaria Ponce de León.

La comunicadora y presentadora del espacio Siéntese quien pueda publicó en sus redes sociales que formaron parte de esta actividad de ayuda social que organiza la organización sin fines de lucro Love Has No Limits (LHNL), una infraestructura de colaboración apolítica y no partidista que une esferas de influencia para producir un cambio sostenible en todo Estados Unidos.

Esta se realizó el sábado 9 de noviembre en Coral Gables, Florida, estado donde la ecuatoriana reside desde hace más de dos años.

Ella se encontraba acompañada de su novio, el influencer y deportista colombiano Beta Mejía, y de su hijo Sebastián, fruto de su relación con Justin Muñoz.

“Ayer tuvimos la oportunidad servir a través de la fundación @lovehasnolimits a más de 1000 familias y varias madres que han sido separadas de sus hijos. Miren quien se unió a esta labor tan linda @daddyyankee un gusto haber compartido contigo” (sic), dijo la Caramelo en una publicación compartida con Mejía en la red social Instagram, donde ambos acumulan más de 8 millones de seguidores.

En redes sociales los seguidores de ‘La Caramelo’ dejaron sus comentarios y en la mayoría de ellos destacaron lo joven que se ve el artista puertorriqueño. “No puedo creer lo joven que se Daddy Yankee, se ve mucho mejor que muchos de 20′s”, “Que hace ese hombre para verse cada vez más joven”, “Daddy yankee un niño al lado del beta....tan joven eternamente joven esté hombre... Deseó SABER su secreto para verse tan radiante al lado del beta y de la señora Jaramillo..”.