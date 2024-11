Abuchean a Pepe Aguilar mientras canta una pista dedicada a su hija Ángela

La familia de Ángela Aguilar también resultó afectada luego de que hiciera pública su relación con Christian Nodal. Así se evidenció en un reciente concierto, donde Pepe Aguilar, el padre cantó una pista dedicada a su hija, recibiendo abucheos.

Aguilar pasó un momento incómodo cuando cantó el tema “Cuídamela bien”, dedicado a su hija y a su nuevo yerno. El público al parecer no se lo tomó bien ya que comenzaron a chiflar. Este momento se difundió en redes sociales y se notaba en el rostro del cantante incomodidad y asombro.

Sin embargo, con la profesionalidad que lo caracteriza, Pepe decidió continuar la canción. “Jajaja si es cierto yo estuve ahí y el audio no me hace justicia a como le gritamos”, dijo un usuario. “y mi Pepe solo tenías que quedarte quieto y callado porque son acciones de tu hija y palabras de ella, son figuras públicas pero tu apoyo no necesita ser público”, escribió otro.

La polémica empezó cuando Nodal y Aguilar formalizaron su relación al poco tiempo de haberse separado de Cazzu con quien tuvo una hija. Además, todo se empeoró cuando la argentina desmintió declaraciones, que según el pensamiento de ella, no están alineadas a la verdad.