¿Quiénes son los tres presuntos involucrados en la muerte de Liam Payne? Por esta razón ya fueron detenidos

El mundo de la música se paralizó el 16 de octubre cuando se dio a conocer la dolorosa pérdida de Liam Payne, quien murió luego de caer del balcón ubicado en el tercer piso de su habitación de Hotel en Palermo, Argentina.

Aunque poco se supo en ese momento sobre que habría derivado la caída, las filtraciones en redes sociales que empleados del hotel hicieron, comenzaron a despertar una serie de teorías alrededor de la muerte del cantante de tan solo 31 años, de quien, se sospechó, había intentado quitarse la vida.

Las especulaciones sobre un suicidio comenzaron a surgir, pero pronto, estas fueron descartadas luego de que se mostraran imágenes en las que el cantante parecía en aparente calma en los espacios del Hotel CasaSur, del que, previamente, se pudo ver que había provocado una serie de destrozos, sumado al hallazgo de una serie de drogas esparcidas por su habitación, mismas que fueron encontradas en los exámenes toxicológicos: drogas entre, cocaína, cocaína rosa, también conocida como ‘tusi’; crack y benzodiazepina.

Los informes revelaron finalmente que después de un ataque de ira que se habría derivado de un correo electrónico que recibió, el cantante habría caído desmayado desde su balcón, muriendo al instante, por ‘politraumatismo’ y ‘hemorragia interna con fracturas en el cráneo’, tórax, abdomen y miembros.

Muere Liam Payne en Palermo, Argentina Twitter / Snapchat (Twitter / Snapchat)

Ellos fueron los detenidos por la muerte de Liam Payne

La muerte de Liam Payne ha estado en el ojo del huracán, y es que, la visita de su padre, Geoff Payne, demostró que no estaba de acuerdo con los primeros informes que se habían dado sobre la causa del deceso del cantante.

Los primeros en ser señalados fueron su representante e incluso su novia, Kate Cassidy, sin embargo, esto habría dado un giro completo, pues recientemente, se ha dado a conocer quienes pudieron estar envueltos en la muerte del cantante, encontrando a tres posibles sospechosos que ya habrían sido detenidos, según la investigación de la policía en Argentina.

Finalmente, la fiscalía inició una investigación en la que se dio con tres posibles sospechosos que ya fueron detenidos y que podrían estar directamente relacionados con la muerte de Liam Payne.

Aquí un video de Geoff Payne en el balcón imitando como pudo haber sido la caída de Liam y estoy segura que él también duda de un suicidio. Es que yo no creo que haya sido suicidio de verdad 😣 pic.twitter.com/LTBkZkGx3c — ʟ🫐 (@lwtironic) October 20, 2024

Para llevar a cabo esta investigación, se dice que la fiscalía, tuvo que revisar más de 800 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, sumado a entrevistas con testigos y el allanamiento de objetos personales del cantante.

Un empleado del hotel

Aunque no se han dado a conocer las identidades de los detenidos, sí sabe quienes fueron los sospechosos y cuál era su relación con el cantante, enfrentando cargos de: “Abandono de persona seguido de muerte” y “suministro y facilitación de estupefacientes”, según un informe ofrecido a The Associated Press. El primero de ellos, fue un empleado del hotel quien deberá responder por “dos suministros comprobados de cocaína a Payne en el periodo en que se encontraba en el hotel”.

Un amigo argentino

El segundo sospechoso se trataría de un allegado al cantante, a quien se le vio visitándolo de forma cotidiana mientras estaba en Argentina, acusándolo por “abandono de persona seguido de muerte y suministro y facilitación de estupefacientes”.

Imágenes de la habitación del hotel donde se quedaba Liam Payne (Paola Hernández)

Proveedor de drogas

Por último, el principal sospechoso es el ‘dealer’ o proveedor de drogas a Payne a quien se le señaló por haber ofrecido estupefacientes al cantante “en dos momentos diferentes del 14 de octubre”.