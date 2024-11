Karina, la modelo de “Stocks Models” y ahora vive como indigente en Colombia

La mujer que dijo llamarse Karina, aseguró que habla siete idiomas y que estudió economía; sin embargo, al parecer, por circunstancias afectivas terminó inmersa en las drogas y ahora vive como indigente en las calles de Medellín, Colombia.

También dijo que fue modelo de Stock Models. El video fue hecho por una TikToker, de nombre Andrea Moreno, quien se dedica a ayudar a las personas en situación de calle y comparte esas historias en internet.

“Estuve 20 años casada, hablo siete idiomas. (...) Pero en el momento, aquí en estas calles, no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten”, señaló.

Karina es proveniente de Ocaña, Santander, Colombia, dijo que tras años de una vida en busca de la estabilidad, terminó deambulando por las calles. “En este momento, estoy como perdida. No me ha ayudado en nada Medellín”.

Dijo que es madre de tres hijos, donde uno murió por una enfermedad. Los otros de 17 y 18 años viven fuera de Colombia.

“Es bastante traumático. También tuve un esposo que me dio mucho dolor. Y ahora caí aquí donde está gente me trae más dolor. No sé qué exactamente era mejor”, dijo en el video.

Actualmente, dijo que enfrenta problemas de adición a estupefacientes y clamó por “una mano amiga” para sobrellevar la situación. “El pasado es irremediable, el futuro es incierto y el presente es lo que hay”, sentenció.

Luego de que se haya viralizado el video, muchas personas aseguran haber reconocido a la mujer. Según ha transcendido, su nombre es Ingrid Karina Sánchez.

“Me parte el alma ver a mi sobrina en ese estado”, expresó David Sánchez. “Es mi prima, estoy en Ocaña. La última vez que hablé con ella fue hace nueve años”, afirmó en otro mensaje Yuvira Sánchez.

Por lo pronto, Andrea Moreno, quien habló con Karina, anticipó que con la difusión del video están buscando a su familia para proporcionarle la ayuda correspondiente.