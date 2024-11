Blessd respondió a las críticas a ‘+57′: “Vaya y escuche Colombia Tierra Querida”

Karol G, Feid, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y DFZM unieron sus voces para la canción ‘+57′, la cual fue estrenada la noche del pasado 7 de noviembre y desde ese entonces ha desatado la polémica y pronunciamiento de varias personalidades.

Y es que si bien, al usar de nombre el código internacional de Colombia algunos esperaban una canción referente al país, lo que los cantantes hicieron fue contar la historia de una joven menor de edad envuelta en situaciones sumamente cuestionables.

Las críticas no han cesado, y mientras J Balvin agradece el apoyo a la canción Blessd ha decidido irse en contra de quienes están señalando la letra de ‘+57′. Una cuenta dedicada al espectáculo hizo captura de una presunta publicación del cantante en X, antes Twitter, que luego borró en la que se lee.

“Amor usted estaba esperando un tema diferente vaya y escúchelo y si estaba esperando algo pa Colombia y no, vaya y escuche Colombia Tierra Querida y si de rpnro no le gusató el tema lo cambia y si sí lo escucha, que hps canzones ome y a los que les gustó gracias 🙏”, se lee.

Sin embargo, no fue el único trino, pues dentro de sus publicaciones hay otra en la que nuevamente hace referencia a quienes están en desacuerdo con el tema. “Sabe que caravana si no le gusta el ‘TEMA’ paila no lo escuche ,yo me siento bien con él así, yo no vivo pendiente del qué dirán .🤣 🤣 🤣 😘”.

La cuestionada letra de ‘+57′ menciona en una de sus estrofas no solo el consumo de alcohol, sino también de drogas, aunado a que especifican que la joven que protagoniza la trama tiene 14 años de edad. Más adelante llegó otra publicación con referencia a las críticas.

“Mi amor críe usted sus hijos que yo estoy es trabajando y haciendo música no me den la responsabilidad de crianza eso hágalo usted, póngale la vaca Lola que yo hago es reguetón ahí me disculpa”, publicó Blessd.