“Chayanne no haría eso": Luis Miguel arruina cumpleaños de fan y con este gesto se gana rechazo de todos

Luis Miguel se encuentra de visita en la península yucateca por su gira que incluye presentaciones del 8 al 11 de noviembre en Mérida y Playa del Carmen. Sin embargo, un inesperado incidente durante una cena ha hecho que el cantante vuelva a estar en el centro de la polémica.

En un famoso restaurante de Mérida, una familia celebraba el cumpleaños de la madre, quien había sido invitada a cenar por su hijo. Fue durante esta cena que notaron, a unos metros, la presencia de Luis Miguel. Al momento de grabar a la señora con su pastel, el cantante fue captado detrás, con el flash de su teléfono encendido, aparentemente para obstaculizar la grabación. Esto, además de la petición que hizo a una mesera para que solicitara a los comensales dejar de filmarlo, generó un momento incómodo para la familia.

En el video, se escucha a la mesera decir: “¿Están grabando? ¿Podrían tomarle de otro ángulo, por favor?”. La interrupción no sólo distrajo a la cumpleañera, sino que también provocó que la vela de su pastel se apagara antes de que pudiera pedir su deseo, arruinando el momento especial.

La reacción de Luis Miguel ha provocado una división de opiniones entre los internautas, que rápidamente llevaron el tema a redes sociales. Algunos usuarios apoyaron el derecho del cantante a su privacidad, mientras que otros señalaron que, al estar en un espacio público, el cantante debería ser más tolerante.

En redes sociales, algunos comentarios reflejaron la desaprobación hacia la actitud del cantante. “Te hubieras ido al baño @LMXLM o a donde te escondiste tanto tiempo sin pagar pensión alimenticia 🤦🏻‍♀️🤣”, “tan fácil que es cerrar todo el restaurante para ti si no quieres a más personas contigo, precioso”. “Mira engreído @LMXLM, el mundo no gira al rededor tuyo. Discúlpate e invítale un pastel a la señora, si es que te queda algo de vergüenza para demostrar empatía y arrepentimiento”, se lee.

¿Luis Miguel quiso compensar el incidente?

Después de que el video se volviera viral, el equipo de Luis Miguel contactó a la familia y, según se ha informado en redes sociales, les ofreció una “sorpresa” para compensar lo sucedido.

En un video en TikTok, el usuario @soyerickcid compartió que fueron invitados al estadio donde se llevaría a cabo uno de los conciertos de la gira. “Nos contactó alguien de su equipo y nos pidieron venir hoy al estadio. Los estamos esperando, porque me pidieron traer a mi mamá; hay una sorpresa para ella”, comentó el hijo de la cumpleañera en el video. Aunque no se han dado más detalles sobre la sorpresa, se especula que el equipo del cantante probablemente haya invitado a la familia al concierto, como un intento de reconciliación.

No obstante, incluso esta acción ha generado opiniones encontradas en redes sociales, donde muchos usuarios consideran que el mal momento inicial no se compensa tan fácilmente. A manera de comparación, el comportamiento de Luis Miguel fue contrastado con el de otra figura popular, el cantante Chayanne, quien es conocido por su cercanía y simpatía con los fans. “Chayanne no haría eso; si él se los encuentra hasta le da un abrazo a la señora”, comentó una persona. Otro usuario comentó: “Chayanne ya estaría hasta cantándole las mañanitas a la señora en el restaurante”. En los comentarios, se percibe un tono nostálgico, sugiriendo que Chayanne proyecta una humildad que algunos sienten que falta en Luis Miguel.