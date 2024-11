Amiga que “salvó” a Cazzu rompe el silencio rompe el silencio sobre el apoyo a la cantante tras traición de Ángela y Nodal

El triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu sigue generando titulares, especialmente después de la reciente entrevista en el popular podcast PLP de LuzuTV, donde la rapera argentina rompió su prolongado silencio sobre la polémica.

PUBLICIDAD

Después de meses fuera del ojo público, Cazzu decidió hablar sobre el doloroso proceso que vivió tras la ruptura con el padre de su hija y cómo enfrentó la sorpresa de la “repentina” relación de este con Ángela, revelación que aparentemente desconocía cuando sucedió.

Esta entrevista no sólo marcó el regreso de Cazzu a la escena mediática, sino que también fue un espacio para expresar su sentir respecto a las declaraciones de Ángela Aguilar, quien había asegurado en una entrevista previa con ABC News Live que “todas las partes involucradas estaban de acuerdo” y que “no hubo corazones rotos”.

Cazzu entrevista PLP Youtube (Youtube)

Estas palabras despertaron una profunda molestia en Cazzu, quien, al desmentir a la cantante mexicana, dejó en claro que la situación había sido muy distinta a lo que se afirmaba públicamente. “Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento”, afirmó la rapera y detalló cómo la prioridad tras la ruptura fue enfocarse en su hija Inti y en construir un ambiente seguro para ambas, lejos del constante asedio mediático.

La Joaqui salvó a Cazzu en su momento más doloroso

Una parte clave de la entrevista fue el momento en que Cazzu habló sobre el apoyo incondicional que recibió de sus amigas más cercanas, quienes jugaron un papel crucial en su proceso de sanación. Entre ellas, La Joaqui, reconocida rapera y amiga íntima de la argentina, fue una de las personas que la ayudaron a reconstruirse emocionalmente en este difícil período.

Cazzu explicó que su círculo cercano se convirtió en un verdadero escudo que la protegió del dolor y de la información negativa que circulaba a su alrededor. “Me refugiaba en mi círculo que desarrollaron planes de la CIA de inteligencia para protegerme de la información, de todo lo que se podía realmente que había muchas cosas de las que no me podían proteger”, relató.

Durante el emotivo testimonio de Cazzu, La Joaqui no pudo contener las lágrimas, imagen que se volvió rápidamente viral, y que llevó a que los seguidores de ambas artistas no tardaran en expresar su admiración y empatía en redes sociales. Este momento, sin embargo, también mostró a cantante en un aspecto más vulnerable, ya que luego compartió en el siguiente episodio de PLP lo impactante que fue revivir esos recuerdos junto a Cazzu.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta sobre cómo la había dejado el programa anterior, La Joaqui confesó: “Trata de pasar scroll porque me genera como una nostalgia linda pero muy sentida. Siento que soy de hablar, me encanta hablar de chismes pero soy muy de evadir lo que realmente siento, para bien o para mal. Me agarra un electroshock de emoción, de intensidad. Siento que yo tengo una amistad hermosa pero como que nunca había visto desde fuera lo valioso que es tener una amistad por tantos años”.

La argentina también reflexionó sobre la importancia de su amistad de años con Cazzu y lo difícil que había sido ver a su amiga pasar por este dolor.

La Joaqui La raperta ha sido clave en el proceso de sanación de Cazzu (Instagram)

“Es una locura. Una vida literalmente. Bueno ahora ya tenemos tres hijos entre las dos siento que pasaron un montón de cosas y el tiempo cambia un montón de cosas pero lo que es para uno está siempre”, expresó.

Su reflexión resaltó lo valiosa que es la amistad genuina, en especial en tiempos difíciles, cuando una amiga cercana se convierte en la familia que brinda apoyo incondicional. Comentarios como “Aplausos para esas amigas que saben lo que nos duele en el alma y se quedan con nosotras”, inundaron las redes sociales.