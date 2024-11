‘El Mejor Espectáculo de Navidad de Todos los Tiempos’ – Judy Greer habla sobre el regreso de películas navideñas nostálgicas

El director Dallas Jenkins ha llevado la historia de las páginas a la pantalla, con Judy Greer, Pete Holmes, Lauren Graham y otros jóvenes talentosos que se integraron al reparto. Como dice Greer, no hace falta ser un admirador de la historia para enamorarse de esta producción: basta con la nostalgia y el mensaje de la película.

La película sigue la representación navideña de un pequeño pueblo, donde Grace, el personaje que Greer interpreta, se comprometió a dirigir con ciertas reservas. Sin embargo, cuando un grupo de jóvenes alborotadores, conocidos como los Herdman, intentan formar parte del espectáculo, la mayoría de los adultos no quieren saber nada de ellos. Y a medida que se desarrolla la historia, todos parecen aprender una lección sobre “el motivo de los festejos”.

Para compartir algunos detalles de la película, Greer se sentó a charlar con Metro World News sobre “The Best Christmas Pageant Ever”.

MWN: ¿Qué te hizo que quisieras trabajar en la película?

— El tipo de toque navideño familiar, antiguo y atemporal. No creo que haya hecho una película navideña muy tradicional. No había oído hablar del libro, entonces leí el guión antes que nada. Me pareció adorable y hermoso. Me encantó el mensaje. Y luego, cuando conocí a Dallas, fue como si su obsesión con el libro fuera contagiosa. Fue entonces que leí el libro y me encantó. Pensé que era una historia muy, muy dulce y también sentí que Lionsgate se ocuparía bien de ella. Eso significó mucho para mí.

MWN: Debido a que Dallas es un gran admirador del libro, ¿había conversaciones en el set sobre lo que él quería asegurarse de que tenía que llevarse de las páginas a la pantalla?

— Sé que había estado obsesionado con este libro durante 20 años y había estado esperando pacientemente la oportunidad de dirigir la película. Dallas estaba muy seguro de que estaba destinado a ser él. Ese tipo de confianza … es realmente inspirador hacer una película con alguien que ama y aprecia tanto un proyecto.

Algo que me pregunto ante cualquier proyecto en el que decido participar es ¿qué estamos diciendo y a quién se lo estamos diciendo?

Me encanta la idea de que este grupo de niños marginados tienen la oportunidad de hacer algo tan hermoso y especial. Y algo que también es realmente inspirador es ver cómo todos se dan cuenta de que han estado muy estancados en sus modos y en esta vieja tradición, sin ver más allá de sí mismos hacia las personas necesitadas o hacia las personas que tienen algo que ofrecer, y sin anticipar realmente que hay más que lo que se ve a simple vista. Creo que ese es un mensaje muy importante.

MWN: La película tiene un aire muy nostálgico, y sé que fue intencional, desde el vestuario hasta la locación y el trabajo de cámara. ¿También se sintió así en el set?

— Cuando miraba el monitor, las tomas que se habían realizado eran de una belleza abrumadora. A veces me parecía que ‘Una historia de Navidad’ estaba teniendo un bebé con una película de Wes Anderson. Me encantó todo. Creo que la atención a los detalles y el tiempo que se le dedicó a la fotografía son parte de la historia.

Es muy diferente a la estética de ‘El Elegido’ (The Chosen). Siempre es emocionante ver a un cineasta salir de su zona de confort o de algo a lo que estamos acostumbrados a ver de ellos. Creo que una buena señal de un buen artista es hacer algo que es estéticamente tan diferente.

MWN: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con muchos jóvenes que son coprotagonistas en la película?

— Los más jóvenes eran probablemente las personas más maduras del set. Fue muy revelador ver lo bien que se portaron durante las grabaciones. No lo digo solo porque estoy haciendo una entrevista, en verdad fueron muy profesionales y maduros, y le echaron muchas ganas. Ver eso me hizo sentir que, en lo personal, necesitaba mejorar.

MWN: Muchos de los momentos conmovedores de la película provienen específicamente de tu personaje. ¿Qué puedes decir sobre Grace y lo que vive en esta historia?

— Tengo que robarle algo a Pete Holmes, quien dijo que el nombre de mi personaje es un nombre apropiado porque Grace tiene mucha gracia. Ella muestra mucha gracia ante la gente que la rodea, y obviamente con los Herdman. Creo que aprende más rápido las lecciones de la película que el resto del pueblo. Eso es lo interesante. Vemos la evolución a través de sus ojos, como, hey, espera.. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué defendemos aquí?

Si decimos una cosa y hacemos otra, entonces esto no es lo que somos. Esto no es lo que quiero ser. Ella podía ver sus defectos y podía hacer estos cambios en sí misma. No tenía miedo de defender a otras personas. Hablamos del motivo de la Navidad y del espíritu navideño, pero, si lo piensas bien, en realidad es una atmósfera que dura todo el año. Es decir, eso de ser acogedor, de dar la bienvenida a los forasteros y de no juzgar un libro por su portada. Ese es el tipo de persona que espero que todos aspiremos a ser.

MWN: En general, en un mundo lleno de películas navideñas, ¿qué es lo que más te llama la atención de ‘The Best Christmas Pageant Ever’?

— Creo que es una película navideña muy tradicional y destaca porque no hemos tenido una así en mucho tiempo. Se basa en un libro que ha existido durante más de 50 años, por lo que la gente conoce la historia. Estamos dando a los espectadores algo que parece que han visto un millón de veces, pero que en realidad es una película completamente nueva. Tiene mucha nostalgia y es muy divertida y conmovedora.