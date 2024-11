Mara Topic brilló en programa de televisión mexicano “Mi propósito es enseñarle a todo el mundo que si yo puedo, tú puedes”

Tres candidatas del Miss Universo fueron invitadas al programa matutino ‘Venga la alegría’, transmitido por Azteca Uno, para hablar un poco sobre ellas y sus vidas. Entre ellas, estuvo Mara Topic, junto a la representante de Malta y Cuba.

La reina de belleza nacida en Guayaquil le recordó a los presentadores su historia con la enfermedad autoinmune de Hashimoto, que le provoca la caída de su cabello, por lo que debe usar pelucas.

“Yo al verme al espejo digo sabes que va a ver un momento donde no me voy a sentir bien o me voy a sentir que no soy lo suficiente y eso nos pasa a todas. Entonces yo quiero obviamente, mi propósito es enseñarle a todo el mundo que si yo puedo, tú puedes, que esto no es algo que solo una persona que yo puedo ser reina de belleza y de todas maneras tener mis inseguridades, pero eso no me permite parar, tengo que seguir porque eso no me define, lo que me define es lo que yo creo de mi y lo que Dios cree de mi”, fueron algunas de las palabras que dijo Mara al presentarse.

Topic acudió al programa con las competidoras de Malta y Cuba, quienes también inspiraron con sus relatos. Beatrice Njoya de Malta, a sus 40 años, es la primera participante de mayor edad en el Miss Universo. Es madre de familia y defensora de las causas contra la violencia doméstica. Por su parte, Marianela Ancheta es la primera reina cubana que regresa al certamen internacional después de 56 años de Cuba fuera de competición.

Esta participación de las participantes en el programa es parte de las actividades que deben realizar los días previos a la final del certamen de belleza que será el próximo 16 de noviembre de 2024. Hasta ahora, Mara Topic ha hecho un buen papel representando a Ecuador y su historia personal ha conmovido a los medios de comunicación.