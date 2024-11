Lis Padilla presume de su nueva figura tras someterse a cirugía estética: “Que digan lo que quieran”

En menos de un año de hacerse viral a través de Tiktok con su coreografía de ‘Son de amores’, Lis Padilla ha vivido diversas experiencias. Algunas muy positivas, como los viajes a Argentina y México como parte de su gira; y otras dolorosas como su ruptura con ‘El hombre de la casa’, su expareja.

Pero en los últimos días, la también influencer sorprendió al tomar una inesperada decisión: someterse a una cirugía estética. Tras meses de experimentar una decepción amorosa con el padre de sus hijos, optó por un cambio estético y compartió con sus seguidores cada uno de los detalles.

A través de su cuenta de TikTok, Lis Padilla registró desde los minutos previos antes de entrar al quirófano, como el notorio resultado tan solo dos días después de la intervención. “Gracias a Dios todo salió bien”, expresó Lis Padilla.

¿Qué se hizo Lis Padilla?

De acuerdo con la misma tiktoker se realizó una lipotransferencia en sus glúteos. Por lo que la recuperación ha sido algo tediosa al no poder sentarse del todo. “Ya me dieron de alta, ya estoy regresando a casa para tomar reposo y pues me estoy yendo en esta posición por lo que me han hecho en mis glúteos”, dijo.

En varios videos, Lis Padilla se dejó ver con una faja y con poca movilidad, pero feliz por la decisión que tomó al someterse por primera vez a un procedimiento estético. Eso sí, apenas pudo retomó sus populares pasos de ‘Son de amores’ con su nueva figura y también sumó una nueva canción, ‘Mi forma de ser’ de Olga Tañon.

Y los elogios no tardaron en lloverle: “Cada día quiérete más y más y no regreses con el ‘hombre de la casa’. Dios te bendiga”, “¡¡¡La que puede, puede y la que no!!! critica”, “La carita de haber cumplido con un deseo”, “Si tuviera plata haría lo mismo. La que puede y la que critica”.