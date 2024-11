El contundente mensaje de Jennifer López de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos

“Somos una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para ¡Todos!”, dijo en español Jennifer López en medio de un mitin de Kamala Harris, en plena campaña electoral de Estados Unidos. La cantante se unió a Harris luego que un comediante a favor de Donald Trump ofendiera a Puerto Rico y dijera que es una “isla flotante de basura”. Desde entonces grandes artistas norteamericanos con raíces latinas se han unido a Harris.

PUBLICIDAD

También le puede interesar: Bad Bunny toma postura política para elecciones en Estados Unidos, ¿por quién votará?

Los comentarios de la actriz y estrella del pop en el mitin de Harris que se realizó en Las Vegas, se dieron cuando la indignación de los latinos continúa en ascenso.

JLo llama a los latinos para votar por Kamala Harris

“Deberíamos estar sentimentales, deberíamos estar molestos, deberíamos estar asustados e indignados, deberíamos, porque nuestro dolor importa, nosotros importamos. Tú importas, tu voz y tu voto importan. No tengas miedo de incomodar a las personas que te rodean. Invita a las personas que te rodean a ser el cambio, para salir a votar”, dijo en la primera parte.

Luego Jennifer López siguió diciendo que: “A nadie le gusta tener conversaciones difíciles o hablar de política, pero créeme, he estado en algunas habitaciones y veo la forma como funciona el poder en este país. A ellos les encanta cuando no haces nada. No votar es estar de acuerdo y solo lo hace más fácil, para que ellos hagan lo que quieren, lo que sea que les sirva”.

Finalmente, la cantante y actriz dijo que: “Esta elección es sobre tu vida, se trata de ti, de mí, de mis hijos y de tus hijos. No lo hagas fácil, haz que te presten atención, ese es tu poder, tu voto es tu poder”.