¿Qué pasó con Pamela Cortés Diego Ulloa y Erika Vélez?

Pamela Cortés Diego Ulloa y Erika Vélez son tendencia en redes sociales. Todo comenzó con una publicación en redes sociales de la cantante que cada usuario le dio la interpretación que quiso y hasta aseguraron que tenía tintes políticos. Pero el comentario que generó el alboroto fue el del actor y posteriormente la reacción de la presentadora de TV.

El mensaje que generó la polémica

La ‘Paquita ecuatoriana’ arrancó publicando en su cuenta de X el siguiente mensaje: “Búscale el lado bonito a la vida. Y si solo te da oscuridad en estos días…respira, busca ayuda, no te escondas. Un abrazo o un gesto de amor de alguien, es ese pequeño destello de luz, suficiente para volver a levantarte”.

Pero los usuarios asumieron que tenía un tinte político esa publicación debido a los recientes apagones en el país que tienen en jaque a todos. Incluso, expertos han determinado que los ciudadanos están sufriendo en el ámbito emocional, económico por la crisis energética que atraviesa el Ecuador.

Pero en un siguiente texto, Pamela aclaró que su mensaje era “para personas en depresión o con dolor físico/mental”. Y que no era apto “para personas agresivas por naturaleza en tuiterlandia. No apto para opiniones políticas. No apto para reclamos por cortes de energía y falta de luz en ‘término literal’”.

Cortés, no se salvó de la avalancha de críticas. Hasta la señalaron de supuestamente estar a favor del Gobierno. ”Romantizando el caos y la tragedia que vive el pueblo, solo para justificar lo injustificable”. “Cómo le vas a pedir a una persona que no tiene energía eléctrica para su soporte vital (...) ¿En qué planeta vives Pamela?”. “Pamelita eres una excelente cantante. Pero estos apagones no tiene nada de bonito”. Fueron algunos de los comentarios que recibió.

La crítica

Ulloa no se quedó atrás en ser uno de los internautas en reaccionar a la publicación. “Artistas de otros países: cuestionan sus gobiernos, denuncian el cambio climático, usan sus redes para hacer activismo. Artistas de nuestro país: Búscale el lado bonito a la vida. Pamela, porfa un poco más de empatía. Usa tu plataforma para algo mejor que esto”.

Pero también recibió comentarios negativos en defensa de Pamela. Incluso, Erika dejó una respuesta directa a Ulloa. “Qué linda arrastrada por el suelo que te dió Erika Vélez”. “Qué pena que ni empatía tengas y hables desde el desconocimiento y sin saber la realidad de Pamela … Bobazo: aprende a leer”. “Mire Don Diego, usted nomás límitese a manejar su propia cuenta, de la cuenta ajena no se preocupe, que cada uno hace con su cuenta lo que quiere, acá nadie le está diciendo a usted que deje de escribir sus boberías”.

Defendieron a Pamela

Ante ello, Vélez defendió a Cortés argumentando que su publicación era un mensaje personal y no político. “Pamela no está hablando de los cortes de energía, está hablando de sus batallas internas”, aclaró Érika en respuesta a Ulloa. Añadió que muchos desconocen que Pamela lucha diariamente contra una enfermedad que afecta tanto su salud física como mental. Cerró con que mensajes como el de Ulloa dificultan que personas en su situación puedan expresarse libremente.