¿Para silenciarlo? Se especula que Sean ‘Diddy’ Combs podría haber intoxicado a este actor, causándole un daño considerable

La situación de Sean Diddy Combs continúa empeorando, ya que ahora no solo se le acusa de trata de personas, chantaje y facilitación del ejercicio de la prostitución, sino también de homicidio.

En las horas más recientes se le ha imputado el supuesto envenenamiento de un conocido actor, afectándolo de manera severa.

Aseguran que Sean Diddy Combs habría envenenado a este actor y le dejó un gran daño

El actor Jamie Foxx se encontró en una situación crítica de salud el año pasado, estuvo hospitalizado y al borde de la muerte. Sin embargo, logró recuperarse y recientemente ha grabado un programa para Netflix. En esta producción, profundiza sobre su experiencia traumática y lleva por título “One more chance: an evening with Jamie Foxx”.

"Pude presentar mi propio relato de los hechos. Cuando me cuestionan si esto es un 'show' de 'stand up' humorístico, respondo que no, es una interpretación artística de algo que resultó terriblemente mal”, expuso Foxx.

Sin embargo, fue una sorpresa generalizada cuando ciertos individuos presentes durante la producción del proyecto afirmaron que el intérprete responsabilizó a Diddy de lo que ocurrió.

El productor de cine, operador de cámara y cineasta Arthur Choke no Joke Alston afirmó que Jamie Foxx declaró en el estrado que “‘Diddy’ fue el causante de lo que sucedió, y fue él quien contactó al FBI acerca de Combs. No pienso que estuviese jugando. Sé distinguir cuando alguien está contando un chiste y cuando en realidad está hablando en serio”, subrayó.

De acuerdo con Arthur, existía una fuerte unión entre Diddy y Foxx, sin embargo, parece que algo sucedió que provocó que se distanciaran el uno del otro durante algún tiempo.

En adición, el protector de estrellas, Big Homie .CC, afirmó en una conversación con 'Cam Cap News' hace poco tiempo "sé que [Combs] envenenó a Jamie Foxx, y él lo reportó al FBI por eso" .

Esto lo afirmó basándose en lo que oyó decir al actor en las grabaciones de su espectáculo de humor.

El portal digital Media Take Out informó que supuestamente Jamie Foxx relató “a un gran número de personas que 'Diddy' lo intoxicó con drogas y eso provocó que sufriera un devastador derrame cerebral hace solo un año”.

El intérprete Dennis L. A. White también comunicó a Page Six que se refirió a Diddy, culpándolo por su derrame cerebral, incluso hizo "diversos chistes sobre aceite para bebés", según el actor.

Parece que deberemos aguantar un mes, ya que, según informes, el espectáculo humorístico de Foxx aterrizará en Netflix en noviembre, pero todavía no tenemos clara la fecha exacta.