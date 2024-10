¡No se queda callada! Shakira le responde a Pique sobre su separación

(Mike Coppola/Getty Images for MTV)

La reciente declaración de Gerard Piqué a CNN no pasó desapercibida por Shakira. Esto, ya que por primera vez el exfutbolista habló de lo que fue su separación con la artista colombiana.

Piqué dijo que se siente tranquilo frente a todo lo dicho frente a su ruptura después de 10 años. “Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos… Los medios de comunicación controláis un mensaje”, empezó diciendo.

El exjugador también destacó la importancia de rodearse de su círculo más cercano: “Siempre he creído que lo mejor es estar rodeado de los míos… Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad”, afirmó, evidenciando que se siente en paz a pesar del revuelo mediático.

Gerard Piqué rompe el silencio sobre todas las críticas en su contra

Por su parte, Shakira no tardó en dar su punto de vista en una entrevista con GQ. La cantante aseguró que, aunque ha atravesado momentos difíciles, ha encontrado apoyo en la amistad. “La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos”, reveló la artista, mostrando su optimismo ante la situación.

Ambos artistas han enfrentado la separación desde perspectivas diferentes, pero coinciden en la necesidad de rodearse de personas que los valoran y conocen, un aspecto que ha sido clave en sus respectivos procesos de sanación.