“Tuvimos una persecución en la carretera”: Ryan Castro recuerda la vez que fue perseguido en Ecuador

Durante un podcast llamado ‘Algarete con Tash’, Ryan Castro habló sobre una experiencia que vivió en Ecuador. Lo recordó tras una pregunta que le hicieron sobre una anécdota que le haya hecho sentir más adrenalina.

El reggaetonero colombiano la definió como una experiencia ‘random’. “Un día estábamos en Ecuador, tuvimos dos shows. Uno en Guayaquil y otro a las afueras. Cuando teníamos que ir al de Guayaquil, en la carretera, tuvimos una persecución de uno de los empresarios del show. Íbamos a 200 kilómetros por hora y nos estaban persiguiendo. No sabíamos si nos iban a matar o lo que sea”, dijo.

Luego explicó que se trató de una falta de comunicación entre los dos empresarios. “Un empresario me compró las dos fechas, pero para ese tiempo yo tenía mi proyecto muy desorganizado. Entonces uno me compró la dos fechas y una de esas se las vendió al otro. El contrato decía que yo tenía que cantar una hora, pero mi show era de 45 minutos. Canté los 45 y me bajé para ir al otro show. El empresario se enojó y empezó a seguir por carretera”, recuerda.

Estaba con cuatro personas de su equipo asustados de lo que puede pasar. “El conductor iba a 200, yo le decía que pare o me tiro y cuando paro nos tocó salir a escondernos a un monte, no sabíamos si nos iban a meter bala”.