“El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”: Shakira revela que por ahora no cree en el amor de pareja

En una entrevista con la revista GQ, Shakira se sinceró sobre sus sentimientos y todo el proceso de sanación que ha experimentado desde su separación con Gerard Piqué. La barranquillera confesó que, en estos momentos, no cree en el amor de pareja que necesitará más de un álbum para asanar por completo.

PUBLICIDAD

“El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento, al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes! Es mentira que con ‘Última’ me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar”, fueron palabras de Shakira.

Además, aseguró que se ha dado cuenta que la amistad es algo más valioso. “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos… Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere. También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban. Me di cuenta de que esas amistades que están ahí desde hace 20 años, o incluso otras más nuevas a prueba de bala, son una recompensa de la vida. Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta, pero no ahoga”, agrega la colombiana de 47 años.

[ Mhoni Vidente afirma que Shakira ya superó a Piqué: Sorprende al revelar que la cantante encontró el amorOpens in new window ]

Y añadió que sus hijos son su prioridad por ahora “soy una madre absolutamente dedicada a sus hijos. Entro en un cuarto, los veo y ya leo en su lenguaje corporal si están tristes, contentos o amargados Si les fue bien en el colegio. A veces tengo una sensación de que algo no va bien, les llamo y resulta que algo no iba bien. Tengo una conexión con ellos tal que domina mi vida absolutamente y todo lo que hago. Ahora estamos hablando y estoy pensando en mis hijos. No se me quitan de la cabeza ni un rato. Esto consume una cantidad de energía”.