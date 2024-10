Revelan las drogas que Liam Payne tenía en su organismo al momento de su muerte

Luego de la trágica muerte de Liam Payne, la pesquisa continúa y siguen los trámites para la repatriación de su cuerpo al Reino Unido. El informe toxicológico, en tanto, reveló esta semana que el ex One Direction había consumido un cóctel que incluía cocaína, benzodiazepinas y crack, y el medio inglés The Sun indicó que

las autoridades investigan a dos empleados del hotel CasaSur -en donde estaba hospedado el cantante-, quienes le habrían suministrado las drogas provenientes de Lomas de Zamora.

El diario inglés explicó que la teoría de los investigadores tiene que ver con que una dirección en la localidad bonaerense coincide con la de uno de los sospechosos de haber entregado las sustancias. Una hipótesis es que los estupefacientes habrían sido entregados al músico a través de una caja de jabón que fue encontrada en la habitación.

Según se detalló en The Sun, se evalúa que, en un estado de vulnerabilidad, Payne haya sido víctima del personal del hotel que le suministró las drogas. Según publicó el diario ABC News, el cantante habría consumido “tusi” (una mezcla de varias sustancias como MDMA, ketamina y 2C-B), cocaína, benzodiazepina y crack.

Además, un amigo de Payne le dijo al medio británico que el hombre de 31 años había ingresado a la Argentina este 30 de septiembre para renovar su visa estadounidense, por lo que los funcionarios de la embajada de Estados Unidos le dijeron que necesitaba hacerse una prueba de drogas para demostrar que estaba limpio y así aprobar su renovación. Según trascendió, los resultados habrían dado negativos.

El músico británico murió el pasado miércoles 16 de octubre por la tarde, tras caer desde el balcón de su habitación en el hotel. Su cuerpo quedó tendido en el patio interno del establecimiento y falleció por los múltiples golpes y hemorragias internas y externas que sufrió.