Carolina Jaume termina su relación con el abogado Leonardo Torres: “tenía ciertas sospechas sobre algo que venía sucediendo”

La polémica presentadora de televisión, Carolina Jaume, reveló la tarde de este lunes 21 de octubre, las razones por las que decidió terminar su relación con el abogado Leonardo Toledo.

PUBLICIDAD

En el programa ‘La Universidad de la farándula’, donde es panelista, Carolina respondió a su compañero Angello Barahona quién le preguntó sobre los rumores de su separación. “¿Cómo estás ahora sentimentalmente y qué implica en lo legal?”, cuestionó Barahona.

Jaume, quien durante su respuesta y participación en el programa de Fama 90 se mostró tranquila en sus intervenciones, dijo: “Estoy soltera, abruptamente. Se filtraron hace unos días, unos mensajes y unos audios y también chats. Me dijeron: Di que es inteligencia artificial. No, no puedo mentir, son míos. Los grabé con mi voz, se los mandé a alguien”.

Carolina durante la entrevista detalló “yo tenía ciertas sospechas sobre algo que venía sucediendo con mi expareja y alguien me contacta por redes sociales y me dice que tenía cierta información que darme, en solidaridad femenina. En efecto me da información completamente verídica. Yo le hago el reclamo a mi expareja, esta es la historia verdadera, no la que digan ni cortan ni nada. Entonces, esta información empieza a ser cierta, sin embargo, él aparentemente reclama a las personas involucradas y la persona que me envió los audios me dijo: tú no eres merecedora de mi confianza, yo no te puedo seguir contando más”.

[ Carolina Jaume cantó ante más de 50 mil personas con Beder MusicólogoOpens in new window ]

Además, recalcó que creó un plan para poder obtener más información sobre la situación con su ex pareja. “Yo empecé a hablar mal de mi pareja para así, darle confianza y seguir sacando información. Voy a decir tú nombre porque te voy a poner una denuncia, por extorsión. Cuando yo le digo que no quiero saber más nada del tema, ella estaba en contubernio con una persona de nacionalidad cubana sacándome información, tengo los recibos de los depósitos que le hice porque yo pagué, tengo los recibos”.

sus compañeros del programa le preguntaron que si pareja le había sido infiel a lo que ella respondió “Eso me lo quedó”, otra de las panelistas inmediatamente le consultó: “¿tú terminaste la relación?” y ella respondió “Sí, yo terminé la relación”, indicó.