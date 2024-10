“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien”: Gerard Piqué habla por primera vez de su vida privada

Gerard Piqué sorprendió al brindar una sincera entrevista para CNN, en la que habló, entro otros temas, sobre lo que vivió tras el escándalo mediático que desató su separación de Shakira debido a la infidelidad con su actual pareja Clara Chía.

PUBLICIDAD

El empresario catalán no tuvo problemas en responder lo que en realidad piensa acerca de los medios de comunicación y si estar en la cresta de la ola por tanto tiempo, de alguna forma afectó su vida personal, especialmente, desde que oficializó su romance con Chía. Como se sabe, la joven fue señalada como la causante de la ruptura de Piqué y Shakira.

“Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contada o de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar, siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad”, respondió Piqué en la entrevista que concedió a la periodista Alejandra Oraa.

[ “No solo fue con Clara Chía”: Piqué le era infiel a Shakira desde que comenzó su relación en 2011Opens in new window ]

Asimismo, el exfutbolista afirmó que es consciente de que la opinión pública tiene una imagen muy definida y no necesariamente buena sobre él, precisamente por cómo se dio su separación con la barranquillera.

“Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera. Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado”, sostuvo.