Selfies mortales: un youtuber británico murió al caer desde un puente en España

El británico Lewis Stevenson, de 26 años, murió trágicamente tras caer desde el puente de Castilla-La Mancha, el más alto de España, mientras intentaba tomarse una foto para sus redes sociales.

Conocido por compartir en sus plataformas contenidos de sus arriesgadas hazañas escalando monumentos y rascacielos, el youtuber sufrió el accidente el pasado domingo 13 de octubre, sin embargo, el triste noticia trascendió este miércoles.

Relato de los hechos

Stevenson se encontraba acompañado de un amigo de 24 años cuando ocurrió el accidente, alrededor de las 7:15 de la mañana. Según los informes, el influencer había escalado hasta el puente con la intención de capturar una imagen para sus seguidores, pero perdió el equilibrio y cayó al vacío.

El puente de Castilla-La Mancha, de 261 metros de altura, es una de las estructuras más imponentes de España, atrayendo a amantes de la aventura, aunque no está diseñado para actividades como las que realizaba Stevenson. Las condiciones climáticas también son objeto de investigación, ya que se reportó lluvia intensa en la zona la noche previa al accidente, lo que podría haber hecho el suelo resbaladizo y agravado el riesgo.