“Estoy tan contento”: Liam Payne tuvo un emotivo reencuentro con Niall Horan en Argentina

La comunidad musical está en duelo, después de que el miércoles 16 de octubre se confirmara la muerte del cantante Liam Payne , a consecuencia de una caída desde el tercer nivel de un hotel en Argentina.

PUBLICIDAD

El artista británico de 31 años, exmiembro del reconocido grupo One Direction, pasó recientemente algunos días en Argentina. De acuerdo a detalles brindados por el hospedaje donde se alojaba, se hallaba en una condición desfavorable, aparentemente bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias ilegales.

Cerca de las 5 de la tarde, los equipos de emergencia fueron alertados y encontraron a una persona inconsciente en una de las áreas al aire libre del hotel en Buenos Aires.

La noticia ha dejado a miles de seguidores y colegas afligidos, incluyendo a Niall Horan, con quien el cantante tuvo un encuentro particular días antes de su fallecimiento.

Así fue el último reencuentro de Liam Payne y Niall Horan en Argentina, antes de su muerte

Liam Payne acudió al espectáculo de su colega de grupo y camarada, Niall Horan, en Buenos Aires, en el Movistar Arena y difundió imágenes y vídeos en sus plataformas sociales.

Tanto el vocalista como su novia, Kate Cassidy, publicaron videos en Snapchat revelando sus atuendos para el concierto. Se podía apreciar que él vestía un pantalón y chaqueta negros, junto a una camiseta blanca.

Asimismo, muchos seguidores lo filmaron durante el concierto y se notaba sumamente alegre, danzando y cantando, e incluso él mismo se grabó cantando la canción de Grease, 'You’re The One That I Want', que sonaba en el estadio, previo a que Niall hiciera su aparición.

PUBLICIDAD

En otro orden de ideas, Payne anunció "Listo para ver a Niall (Horan) actuar", seguido de una publicación que decía "Estoy tan feliz de tener la oportunidad de ver a Niall en concierto. Es un espectáculo maravilloso".

Después, se dirigió detrás del escenario para tomar una imagen junto a su colega y puso "reunidos" en la fotografía en la que aparecen juntos, luciendo radiantes y contentos. Esta imagen demostraba claramente la buena relación que tenían y lo alegres que estaban de encontrarse.

One Direction se disolvió en agosto de 2015, aunque varios de sus miembros continuaron manteniendo contacto y forjando fuertes amistades. Liam y Niall eran dos de ellos, teniendo una relación de amistad muy estrecha y sólida.

Hasta ahora, ni Niall, Zayn, Louis ni Harry han emitido declaraciones sobre el fallecimiento de su antiguo colega, pero es probable que estén tan desconsolados como sus admiradores y todas las personas que lo conocieron.