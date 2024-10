El rostro de Kompa Yaso sin su máscara, los detalles de su muerte

Eleazar del Valle más conocido como ‘Kompa Yaso’ murió después de una larga crisis de salud ocasionada por un daño renal irreversible. La información se difundió este jueves 17 de octubre, además de ser confirmada por la sobrina del comediante.

Aunque su máscara, un poco turbia por su sonrisa exagerada, comenzó a usarse desde la segunda mitad de los 2000 cuando Eleazar probó suerte en los stand up. Su humor negro y crítico fueron parte de su impronta, incluso llevándolo a importantes roles dentro de la TV.

Él usaba su alter ego para proteger su identidad ya que se desempeñaba como consultor de seguridad. Precisamente, una de sus últimas publicaciones fue posando ante la cámara mostrando la secuela de su batalla.

Del Valle trabajaba como consultor de seguridad en 2018, cuando decidió incursionar en la televisión, temiendo que un posible fracaso lo afectara laboralmente lo llevó a optar por un personaje.

Eleazar del Valle más conocido como Kompa Yaso Captura de pantalla de Facebook

Comedia

“Un amigo me dio una máscara fea, la recorté y quedó peor, pero me la puse”, bromeaba sobre el origen del Kompa Yaso. Con una formación en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, soñaba con ser actor de telenovelas, pero la comedia fue su verdadero camino. “Siempre quise hacer reír, aunque no fue intencional al principio”, confesó.

Causa de su deceso

Kompa Yaso estaba intubado y sedado por un daño cerebral. “Tiene dos medicamentos que lo mantienen dormido, y estamos a la espera de que los vayan retirando para ver cómo despierta”, fueron las últimas declaraciones de su sobrina antes de conocerse el deceso.