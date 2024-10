El precio de la fama: Así fue la vida de Liam Payne, ex One Direction quien murió en Argentina

Liam Payne de 31 años, ex integrante de One Direction, falleció este 16 de octubre tras caer de un tercer piso en un hotel en Palermo Buenos Aires, Argentina. Su corta vida estuvo signada tanto por la fama como por sus problemas con el alcohol y la salud mental.

PUBLICIDAD

A sus 16 años, Payne audicionó en el reality The X Factor y desde ahí su vida cambión ya que se convirtió en uno de los integrantes de banda británica One Direction junto a Harry Styles, Louis Tomlinson. Niall Horan y Zayn Malik.

Junto con la banda alcanzó la fama mundial y eso le permitió grabar cinco discos y realizar cuatro giras mundiales.

Pero no todo fue felicidad, ya que con su nuevo estilo de vida que era difícil de sobrellevar debido a la fama de One Direction, Liam desarrolló transtornos de salud mental como la agorafobia, ansiedad y alcoholismo.

Luego de la separación del conjunto musical, tuvo un hijo, Bear, con la cantante británica, Cheryl Tweedy. Pero, ahí decidió ingresar a rehabilitación para ser mejorar ya que había formado una familia.

En entrevista con medios internacionales, Liam contó que atravesó “momentos difíciles y tóxicos” ya que enfrentaba dificultades para lidiar con la fama. “Fui muy afortunado por haber podido sostener mi carrera durante tanto tiempo, pero pasaron cosas de las que jamás hablé y que dejaron cicatrices en mi. Fue severo”.

Cuando todavía formaba parte de One Direction, el artista reveló que su dependencia al alcohol comenzó cuando el equipo que estaba a cargo de la banda, los encerraba en habitaciones de hotel para “garantizar su seguridad” en medio de sus compromisos laborales por la magnitud que adquirió One Direction en el mundo.

PUBLICIDAD

“¿Y qué hay allí? ¡Minibar! Entonces yo solo pensaba: ‘Voy a beber yo solo’ y eso se mantuvo conmigo durante muchos años de mi vida”, expresó.

“Desde afuera parecía que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero estábamos encerrados. Íbamos del auto al hotel, nos subíamos al escenario para cantar y luego volvíamos al encierro, y cuando eres un adolescente necesitas libertad. Bebí alcohol durante mucho tiempo, pero era la única manera de sacarme la frustración al final del día”, detalló Payne.

Una vez que One Direction llegó a su fin en 2016, lejos de la angustia, Liam aseguró que se sintió aliviado. “El día que la banda terminó pensé, ‘gracias a Dios’ y sé que mucha gente se enoja conmigo por decir eso, pero necesitaba detenerme o habría muerto”, se sinceró.

Intentó priorizar su salud mental:

En 2023, Liam Payne preocupó a su comunidad cuando desapareció de sus redes sociales de forma abrupta luego de estar activo cuando promocionaba sus nuevas canciones.

Luego reapareció en YouTube a sus 29 años y reveló que había ingresado a un programa de 100 días en rehabilitación para tratar su alcoholismo y luego de su salida, alcanzó seis meses sin consumir bebidas alcohólicas.

“Necesitaba tomarme un poco de tiempo, porque ya no me reconocía a mi mismo. No tuve mi teléfono por 100 días y tampoco me conecté con el mundo exterior en absoluto. La parte más difícil fue encender mi celular otra vez. Eso me dio miedo, pero es bueno estar en esta posición, porque ya no necesito esas cosas. La fiesta se terminó”, reconoció.

Liam Payne

Ansiedad y agorafobia

Liam no sólo padeció alcoholismo, sino también ansiedad y agorafobia -es decir, miedo intenso a estar en lugares abiertos o en situaciones de las que quizás sea difícil escapar o no haya ayuda disponible. Esto no le permitía hacer actividades cotidianas como salir a tomar un café o comprar en supermercados.

Liam Payne iba a cantar en la Argentina, en el Movistar Arena, el 9 de septiembre del año pasado, pero tuvo que cancelar su visita. por problemas de salud, en este caso una infección renal grave por la que le recomendaron reposo.