‘Sweetpea’: Ella Purnell habla de la transformación mortal de su nuevo papel

Rhiannon (Purnell) ha pasado su vida en un segundo plano, excepto cuando fue el centro de atención de sus acosadores adolescentes. La líder de dicha pandilla de la escuela secundaria, Julia (interpretada por Nicôle Lecky), además de su regreso a su ciudad natal, prácticamente hace que la ahora adulta Rhiannon entre en una espiral. Y los resultados se vuelven mortales.

“Lo que inicialmente me atrajo fue el desafío de interpretar a una asesina en serie”, dice Purnell. “Me senté con el productor ejecutivo Patrick Walters, quien fue la primera persona que conocí en torno a este proyecto. Me presentó ‘Sweetpea’ y la forma en que lo describió fue que estamos contando la historia de una asesina en serie, pero la estamos contando desde su perspectiva. Estamos haciendo una mezcla entre ‘Dexter’ y ‘Fleabag’, y será una comedia oscura”, dice Ella Purnell.

El show se basa en el libro de 2017 de C.J. Skuse, y su concepto de que “la chica que todos pasan por alto podría salirse con la suya tras cometer un asesinato” se nota, sin duda alguna, en la serie. Pero, como dice Purnell, la serie es muy diferente a lo que está escrito...

“Leí el libro y me encantó. El libro es como la segunda temporada. Desde mi punto de vista, la serie es la creación del libro, pero me encantó lo divertido y lo ingenioso que fue. Después leí el piloto y pensé que hicieron un trabajo fantástico. Y lo que hicieron, que realmente admiro, es tocar mi fibra sensible. Lograron que pudiera identificarme con Rhiannon y sentir mucha pena por ella. Me identifiqué con sus emociones, pero no con sus acciones”, agrega.

Por otra parte, Purnell también comenta que “cuando leí y llegué al final del primer episodio y vi que la forma en que ella encuentra su poder es a través del asesinato … pensé que era un concepto realmente interesante. Es una buena base detrás de una transformación de personaje y nunca antes había hecho algo así. Realmente quería transformarme en este personaje que no se parecía en nada a mí ni preguntaba nada como yo, y luego ver si podía crear un dilema para la audiencia de la manera que quería. Solamente quería el desafío de hacer algo diferente”.

El viaje de Rhiannon hacia el lado oscuro comienza, como dice la actriz, al final del primer episodio, y vamos descubriendo cómo su vida un tanto aburrida trabajando en un puesto administrativo en un periódico, yendo a casa sola y sin tener interacciones sociales se transforma con el poder que obtiene al matar. Al poco tiempo, su carrera, su vida amorosa y su personalidad toman otros rumbos, y eso era algo que necesitaba verse y escucharse para funcionar.

“Todo empezó con el peinado, el maquillaje y el vestuario. Es algo que siempre ha sido una herramienta muy útil para mí como actriz. Normalmente, cuando consigo un trabajo, lo primero que quiero hacer es hablar con el vestuario, el peinado y el maquillaje, porque tu aspecto influye en cómo te comportas. Y pienso que también influye en cómo te desenvuelves e interactúas con el mundo y con la gente que te rodea”, afirma Purnell.

Para Rhiannon, eso significó mostrar el renacimiento de su personalidad, de principio a fin, visualmente.

“Yo era una especie de productora ejecutiva; me involucré muy pronto y tuve todas esas conversaciones muy pronto. Hablamos sobre las formas en que podríamos hacer invisible a una mujer humana, especialmente a alguien que quiere ser invisible. Subconscientemente, sí, ella resiente que nadie la vea, aunque inconscientemente se ha vuelto invisible como resultado del trauma infantil que experimentó”, explica.

Al principio, eso significaba usar tonos más oscuros, encontrar maquillaje que fuera más claro que su propia tez, acentuar las ojeras debajo de sus ojos e incluso encontrar un color de pelo que finalmente la opacaría. Luego, a medida que Rhiannon evoluciona, también lo hacen sus opciones.

“Conforme avanza la serie y ella se siente más segura y la gente comienza a verla, el color de la base se hizo más cálido. Agregamos un poco de rubor, hicimos que el cabello fuera un poco más voluminoso para que ocupara más espacio y usamos colores más brillantes”, agrega Purnell.

“Eso influye en la forma en que te comportas, en la forma en que entras en una habitación y en la forma en que hablas, como hablar con un poco más de volumen o más dicción. O tal vez intentar cambiarte a ti misma para aparentar ser más importante. O la forma en que acomodas tus hombros, la forma en que caminas, y luego te pones un pequeño bolso en la cadera en el sexto episodio... Definitivamente fue muy divertido jugar con todo eso”, concluye.

El viaje de Rhiannon a lo largo de seis episodios es un recorrido interesante, y la gente ya puede ver el impacto de esta femme fatale.

‘Sweetpea’ está disponible en Starz desde el 10 de octubre.

