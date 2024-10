‘Reviven’ video de Ángela Aguilar cuando era pequeña y desata crueles críticas

"Me gustan los casados pero no me gustan": reviven video de Ángela Aguilar de pequeña y desata crueles críticas

La controversia ha sido una constante en la vida de la cantante Ángela Aguilar desde que inició su adolescencia, ya que muchos la han señalado de “malcriada” y soberbia. Sin embargo, sus fans siempre han estado presente para defenderla, así como su padre Pepe Aguilar, pero desde que anunció su noviazgo y posterior casamiento con el cantante Christian Nodal, su “mala fama” creció y se extendió.

Principalmente, por la conducta que tuvo mientras él estaba en una relación con la madre de su hija, pues ella aseveró que adoraba a la pareja y era la tía de Inti, para finalmente, solo 15 días más tarde de la ruptura, seguir con el romance que tenía en pausa con el cantante y se convirtió ahora en la madrastra de la pequeña.

Lo cierto es los dos se convirtieron en la pareja “más odiada”, al menos de México, y por esto todo lo hagan y dejen de hacer está bajo el escrutinio de los haters, como el pasado 8 de octubre cuando él le festejó sus 21 años, y con un estilo bastante similar al de sus ex, con rosas rojas, fuegos artificiales y deseándolo una “feliz vuelta al sol”.

Pero, lo que llamó la atención fue el regaño que él le hizo frente a miles de personas durante el homenaje que le rindió. Como de costumbre, ella subió al escenario, donde su hermano, Leonardo Aguilar, les cantó “Fruta Prohibida”, para que luego la pareja cantara su icónico tema “Dime cómo quieres”.

El incómodo momento ocurrió cuando Leonardo iba a tomarles la foto y ellos posaron. Ángela iba a hacer el gesto de paz y amor con sus dedos, mas Nodal la “regañó” y le dio unos golpecitos en la espalda para tuviera otra compostura.

Recuerdan video de Ángela cuando era niña y la tunden

En Facebook, esta semana comenzó a circular de nuevo un video de Ángela cuando apenas era una niña, de uno 7 años. Parece que alguien le preguntó sobre qué le gusta o asustaba, por lo que ella respondió en medio de su inocencia: “Es que a mí me gusta que me dé miedo, pero no me gusta. Me gusta que me asusten, pero no así que me empujen o me toquen”.

Sin embargo, los internautas no tardaron en manifestarse y “actualizarlo”: “Desde chiquita”, “Me gustan los casados, pero también no me gusta”, “Yo creo que fue defecto de fabrica”, “No ha cambiado casi nada de nada”, “Estaba mal ensamblada creo que le pusieron mal la tarjeta madre o no le conectaron algo”, “Siempre fue así de especial 😄”, y “Ni con los años se compuso la niña”.