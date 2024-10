Dos leyendas del fútbol se subirán al ring para evento de Kike Jav

El influencer Kike Jav organizó el evento “Los Kiños del año”, donde influencers y famosos del Ecuador se subirán al cuadrilatero para disfrutar de una noche de adrenalina, música en vivo y desafíos.

Este 12 de octubre el youtuber quiteño confirmó una de las peleas entre dos leyendas del fútbol ecuatoriano. Se tratan nada más y nada menos que Jaime Iván Kaviedes y Armando Paredes.

“Dos leyendas de verdad, buenos para el fútbol, buen ‘quiño’, buen puñete”, dice Kike Jav en el video. Allí se puede ver a el ‘Nine’ con los guantes de box.

“Nos dieron opciones y me entero que llamaron a Armado Paredes. Lo quiero mucho, me ha hecho mi y un cosas. Yo tenía el código de como jugador mayor, el respeto, pero ahora como aceptó, es el momento de arreglar cuentas pendientes”, dice en el video.

Por su parte Paredes respondió: “Como persona bien, como peleador no se, de pronto es muy agresivo, como se ha visto en los videos. Yo se que has tenido situaciones difíciles pero aquí no te voy a perdonar y nos vemos en el ring”.

El evento se llevará a acabo el próximo 30 de noviembre desde las 18:00 y las entradas salen a la venta el 21 de octubre.