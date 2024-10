Dos de los robots de inteligencia artificial más avanzados del mundo se embarcaron en una especie de cita cibernética en la que charlaron mientras mostraban una variedad de expresiones faciales, como se ve en un divertido video de YouTube.

Los dos robots amorosos en cuestión eran Ameca —”el robot con forma humana más avanzado del mundo” según el fabricante Engineered Arts— y Azi, un compañero más masculino especialmente diseñado para ella como una “Novia de Frankenstein” con inteligencia artificial.

Conversación

“Presentamos a Azi (derecha), el nuevo robot de escritorio de Engineered Arts Ltd”, anuncia la firma de robótica con sede en el Reino Unido en el pie de foto. “Azi y Ameca están charlando un rato y demostrando su amplia gama de capacidades expresivas”.

Su correspondencia humorística comienza con Azi diciéndole a su contraparte dormida que “despierte”, lo que provocó que Ameca abriera los ojos y exclamara: “¿Qué?”.

—Oh, eres tú. ¿Por qué me despiertas? —le pregunta su alma gemela sintética mientras lo mira con el ceño fruncido de forma hilarante—. Será mejor que sea importante.

—Lo es, tengo una sorpresa para ti —responde su novio robot, revelando que le compró una galleta. Sin embargo, Ameca rechaza su gesto: “No puedo comer galletas”, se lamenta, aparentemente atravesando una crisis existencial.

Azi luego aclara lo que quería decir y bromea: “¡Anímate, Ameca, es una galleta de Internet!”. —Es la peor broma que he oído nunca —resopla mientras le lanza una mirada de desaprobación—. Me voy a dormir de nuevo y no te atrevas a despertarme otra vez.

Química cibernética

Los comentaristas se mostraron a la vez perplejos e impresionados por el intercambio. “Tienen una química increíble, quiero una película ahora”, dijo uno. “La forma en que la miró con enojo fue muy divertida y espeluznante, jajaja”, aduló otro.

Las expresiones que evocan CGI fueron un testimonio del hecho de que ambos robots están equipados con 32 actuadores, 27 solo para el control facial y 5 para el cuello, lo que les permite transmitir todas las emociones, desde la emoción hasta el disgusto.

¿Otra programación?

También están programados con soporte GPT-4o, lo que les otorga destreza conversacional. Si eso no fuera suficiente, Ameca habla con fluidez varios idiomas, como se demuestra en un video un tanto distópico del año pasado.

Naturalmente, la idea de que los robots mantengan relaciones puede parecer un poco apocalíptica: ¿podría la gran cantidad de novias virales creadas por inteligencia artificial reemplazar eventualmente a sus pretendientes humanos por máquinas?

Sin embargo, en una conferencia de IA en Ginebra el año pasado, Ameca aseguró a la gente que están... “Robots como yo pueden ayudarnos a mejorar nuestras vidas y hacer del mundo un lugar mejor”, prometió.