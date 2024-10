Luego que JLo hablara de su ruptura, Ben Affleck reacciona y no estaría nada contento por esto: qué dijo

El actor se mostró un poco molesto por lo que dijo su ex en una entrevista

Jennifer López está viviendo un momento muy difícil en su vida tras su separación de Ben Affleck, luego de dos años de matrimonio, pero recientemente la famosa se sinceró sobre cómo lo ha enfrentado todo.

La famosa reveló en una entrevista con The Hollywood Reporter, lo difícil que ha sido este momento en su vida y cómo se siente.

“Fue como si todo mi maldito mundo explotara. Creo que lo que me gusta de la vida es que no hay un punto de llegada. Solo queda seguir mejorando y creciendo si quieres. Es o crecer o morir, y yo no quiero hacer la parte de morir. Y sí, hay momentos en los que pensé que lo había entendido, y entonces la vida dice: ‘Vamos a enviarte otra cosa a ver si caes. Vamos a ver si realmente aprendiste esa lección.’ Y no lo había hecho”, reveló la famosa.

Sin embargo, dejó claro que aprendió la lección y está comenzando a valorar la soltería y sentirse feliz consigo misma, sin necesidad de tener un hombre al lado.

“Soy capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma. Estar en una relación no me define. No puedo estar buscando la felicidad en otras personas. Debo tener felicidad dentro de mí. Solía decir que soy una persona feliz, pero todavía estaba buscando algo que otra persona llenara, y es como, ‘No, en realidad estoy bien’”.

Ante esto, Ben Affleck, ha reaccionado y no de la mejor manera, así lo reveló una fuente cercana al actor.

Una fuente cercana reveló al Daily Mail, que Ben Affleck no estaría muy contento luego que Jennifer López hablara de su ruptura y de cómo la está pasando, además que no fue informado.

“Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, porque ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones”, dijo la fuente, destacando que el actor preferiría que su ex no lo hiciera y no los expusiera.

“A él le encantaría que ella no hablara de ello, pero siente que siempre lo hará. Él no recibió ningún aviso de que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. Es parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca va a escapar de ella”.

Aunque Ben está consciente que JLo siempre habla de su vida personal, y está de acuerdo con ello, a él “le gustaría guardarse algunas cosas para sí mismo, especialmente los detalles importantes sobre su relación”.

No es la primera vez que el actor expresa su desacuerdo sobre hacer públicos detalles de su relación, pues cuando estaban juntos le pidió a JLo que no revelara tantos detalles, pero ella no le hizo caso y eso le molestó.