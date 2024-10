¿Controlador? Reviven video de Nodal con “turbio” gesto ante Cazzu por el que dicen que “se salvó”

Christian Nodal se encuentra en medio de la controversia luego de que, tras anunciar su separación de Cazzu, se casara pocas semanas después con Ángela Aguilar, lo que lo ha llevado a ganarse el repudio colectivo.

PUBLICIDAD

Este giro amoroso ha suscitado una oleada de críticas y ha llevado a varios usuarios a rescatar unas declaraciones del cantante acerca de una discusión que sostuvo con la artista argentina en el pasado, pero que para muchos es indicio de “red flag”.

El “turbio” gesto que tuvo Nodal con Cazzu y se ganó críticas

Durante una entrevista para Hoy día, Christian Nodal participó en una dinámica en la que tuvo que relatar uno de los enfrentamientos más fuertes que tuvo con la rapera, quien ahora es su expareja.

“Recuerdo que yo creía entender de lo que se trataba el feminismo, pero después conocí a Julieta (Cazzu) y es increíble lo mucho que te puede enseñar”, comenzó diciendo.

Nodal y Cazzu | Instagram: @nodal (Instagram: @nodal)

Más adelante explicó que le causaba problemas su sensual vestimenta, algo que le reclamó, pero ella defendió su postura de mujer libre que decide qué vestir acorde con su gusto y personalidad.

“A veces tenía conflicto de su vestimenta y le decía: ‘pero mami si tú estás tratando de dar este mensaje…’. Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad. Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó y fue el que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho del feminismo”, relató.

Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, es una reconocida cantante argentina que se ha destacado en la escena musical urbana gracias a su estilo que fusiona el trap con elementos de reggaetón y música urbana, además de tener letras directas y vestir de forma provocativa.

A pesar que él se disculpó, a los internautas esto les pareció un gesto de control por parte del intérprete de ‘Probablemente’. “Es machista”; “Ella es mucha mujer para él”; “Desde siempre se notó que no era para ella”; “Cazzu se salvó de estar con ese cavernícola”; fueron parte de las críticas.