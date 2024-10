“Sean ‘Diddy’ Combs no recibe un trato VIP en la cárcel”: Las restricciones del rapero en prisión pese a su millonaria fortuna

El rapero y productor, Sean “Diddy” Combs, continúa enfrentando las consecuencias de las acusaciones en su contra por abuso sexual, violación y tráfico de personas. Desde su ingreso al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, la vida del magnate del hip-hop ha dado un giro totalmente contrario a su vida de opulencia.

Diddy ahora vive una realidad muy diferente a la que estaba acostumbrado. A pesar de su fortuna, el acceso a ciertos privilegios que muchos presos de esa cárcel pueden adquirir con dinero, está estrictamente prohibido para el cantante de 54 años. Así lo ha revelado un exrecluso de la prisión federal que cumplió condena tras declararse culpable de tráfico de drogas.

Se trata de Timothy Smith, alumno de “Married at First Sight Australia”, quien concedió una entrevista a Daily Mail Australia en la que aseguró que Combs no está recibiendo ningún “trato VIP” en el recinto carcelario. “Su dinero y su riqueza no le traerán ningún beneficio”, dijo según su experiencia.

ARCHIVO - Sean Combs llega a la gala previa a los Grammy y saludo a los íconos de la industria en el Hotel Beverly Hilton el sábado 25 de enero de 2020 en Beverly Hills, California. (Foto Mark Von Holden/Invision/AP, archivo) AP (Mark Von Holden/Mark Von Holden/Invision/AP)

Smith era un piloto experto que en 2006 fue sentenciado a un año de prisión por cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos con marihuana en un avión.

En esa línea, afirmó que el sistema penitenciario federal es “muy limitado” y que incluso los ricos “no obtienen privilegios adicionales”. “Se te permite llevar algunas cosas básicas, como un chándal (pantalón y chaqueta deportiva) y unas zapatillas del economato, pero eso es todo. Hacen redadas y, si intentas acopiar, te quitan todo”, compartió.

Aseguró también que probablemente, el rapero probablemente no “tenga acceso a otros reclusos”. “La gente cree que hay televisores y radios, pero donde él vive no hay nada, ni siquiera una radio. Te dan una Biblia y un libro por semana. Eso es todo”, agregó y que al magnate del hip-hop sólo se le darán 300 minutos de tiempo telefónico por mes.

“Si hablas por teléfono durante 30 minutos al día, después de 10 días, no podrás hablar más durante los siguientes 20 días (...) A veces, te quedas sin minutos en la primera semana y, entonces, te quedas hablando solo (...) Su riqueza no le servirá de nada aquí, en absoluto”.

Si es declarado culpable, Combs enfrenta un mínimo de 15 años de prisión y un máximo de cadena perpetua tras las rejas tras ser arrestado en la ciudad de Nueva York el 16 de septiembre. Se le acusa de tres cargos : conspiración para cometer crimen organizado; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción; y transporte para ejercer la prostitución.

Aunque Combs se declaró inocente de los cargos y está detenido sin derecho a fianza.

Combs es uno de los ejecutivos, productores e intérpretes musicales más conocidos del hip hop, ha ganado tres premios Grammy y trabajado con artistas como Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y 112.

Fundó Bad Boy Records en 1993, la influyente línea de moda Sean John, una marca de vodka y la cadena de televisión Revolt. Vendió su participación en esta última empresa en junio de este año.