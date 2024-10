La fotógrafa de Diddy rompe el silencio: ofrece detalles inquietantes sobre sus fiestas y el enigmático “santuario interior”

Tras el arresto de Sean “Diddy” Combs, una avalancha de controversia ha brotado en respuesta a las acusaciones presentadas contra él, alegando abusos perpetrados durante sus conocidas “fiestas”.

PUBLICIDAD

Detalles aterradores de sus fiestas

La situación del artista de rap ha provocado gran revuelo desde su arresto y continúa acumulando acusaciones por supuesto tráfico de personas en las llamadas "White parties" que tenía lugar en sus propiedades lujosas. Estos eventos reunían a centenares de estrellas de la industria cinematográfica de Hollywood.

Información sobre los supuestos requisitos para asistir a las fiestas de Sean Puff Diddy han llegado a los medios de comunicación a través de fuentes que han preferido mantenerse en el anonimato.

Diddy está rodeado de lujos

Timothy Smith, antiguo miembro de Married at First Sight, estuvo en la cárcel hace poco y compartió que las instalaciones del productor son extremadamente lujosas: “En la cárcel federal, los beneficios son enormemente limitados, y cualquier intento de adquirir más de lo que se permite puede ser penalizado. Sólo se permite adquirir lo esencial, como ropa deportiva y zapatos, pero no se admiten lujos”.

Famosos que participaron las fiestas de Diddy

Bruce Willis fue uno de los invitados a las desenfrenadas fiestas del rapero, al igual que Will Smith. Esto se supo a través de las redes sociales donde se compartieron fotografías antiguas que mostraban a Will Smith asistiendo a una de estas fiestas, en las que se servía comida sobre mujeres desnudas.

Detalles de las fiestas

En un breve video de 2022 que TMZ difundió, uno de los concurrentes dice: "Asegúrense de contar con un aliento agradable y de mantenerse debidamente humectados con crema".

Una fuente sin nombre compartió que lo más terrible sucedía a las 5:00 a.m. “La situación antes de las 2 a.m. no era nada en comparación con lo que ocurría a las 5 a.m. Las mujeres comenzaban a desvestirse, lo cual se convertía en la indicación para que aquellos que no eran parte del grupo íntimo se marcharan”.

La conocida fotógrafa Selma Fonseca también compartió detalles arrebatadores: “Nunca tuve la oportunidad de ser invitada a entrar, por lo que no puedo afirmar con seguridad lo que sucedía allí. En lugares donde hay personas adineradas y célebres, siempre existen trabajadoras sexuales, aunque suelen ser muy discretas”, indicó, al referirse a un sector de la mansión conocido como el “santuario interior”. Puedes ver más en este enlace.