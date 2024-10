Él es el único famoso al que Sean ‘Diddy’ Combs tendría “pavor” ¿Cuál es la razón?

Si bien, hay quienes aseguran que Sean ‘Diddy’ Combs es una de las figuras más poderosas e influyentes dentro de la industria de la música, se dice que hay un famoso al cual nunca pudo acercarse y la teoría ha vuelto a resurgir en redes sociales.

El escándalo de su arresto el pasado 16 de septiembre, luego de que las investigaciones de los oficiales comenzaran en 2023, tras las acusaciones de abuso por parte de Cassandra ‘Cassie’ Ventura, que además se convirtió en un efecto dominó, cuando salieron a la luz más víctimas del rapero, quien ahora es investigado por tráfico sexual, abuso sexual, pedofilia y su relación con la muerte de famosos como Tupac Shakur y Michael Jackson.

Pero ‘Diddy’ no habría cometido esto solo y es que, tras filtrarse lo que pasaba al interior de sus ‘freak off parties’ también conocidas como ‘fiestas blancas’, a la que, prácticamente, medio Hollywood, teniendo invitados como Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Paris Hilton, miembros del clan Kardashian, Usher, Justin Bieber, Britney Spears, Will Smith, Jay-Z, Jennifer Lopez y Beyoncé.

Sin embargo, aunque muchos pudieron pensar que se trata de una de las figuras más temidas en la industria musical, tal parece que hay un famoso al cual no podría “tocar” por una poderosa razón.

Sean 'Diddy' Combs (LAPTOP)

Él es el único famoso al que Diddy nunca pudo “acercarse”

Entre la ola de teorías que se han desatado en redes sociales, existe una que ha acaparado la atención de los usuarios, pues aseguran que a pesar de la influencia que ‘Diddy’ tiene, existe un grupo de famosos al cual nunca pudo mantener “bajo su yugo” y sería nada más y nada menos que 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem y Dr. Dre.

Esto no es todo, pues en redes sociales han comenzado a asegurar que ‘Diddy’ Combs incluso tenía miedo a Eminem, bajo frases en las que se puede leer: “P.Diddy sabe que nunca podrá con Eminem”, esto luego de que el rapero, hablara sobre Sean, en una de sus canciones, acusándolo de violador:

En la letra de ‘Fuel’ menciona: “I’m like a R-A-P-E-R. Got so many S-A’s (huh). Wait, he didn’t just spell the word, ‘Rapper’ and leave out a P, did he?”. Lo que se traduce a: “Soy como un R-A-P-E-R. Tengo tantos S-A’s (¿eh?). Esperen, no deletreó la palabra ‘Rapero’ y omitió una P, ¿o si?”.

¿Cómo surgió la rivalidad entre Sean ‘Diddy’ Combs y 50 Cent?

Unos días después de la detención de Sean ‘Diddy’ Combs, se dio a conocer que 50 Cent iniciaría una docuserie que rondará la temática sobre las acusaciones de abuso que enfrenta el rapero de 54 años, además, no tardó mucho en reaccionar con burlas cuando la policía encontró casi 800 juguetes sexuales, camas cuyo largo se extendía a los más de 15 metros y un total de 1000 botellas de aceite para bebé.

Pero no se trata de una reacción, sino que habla de una rivalidad que comenzó décadas atrás con la muerte de Notorious B.I.G, y es que, el cantante de ‘In da Club’, asegura que Diddy sabe quién fue el que mató al rapero y lo habría afirmado en su tema ‘The Bomb’ en el que menciona: “¿Quién mató a Biggie Smalls? Agárrenlos, o nos matan a todos […] Puffy sabe quién mató a ese n*****)”.

Esto no es todo, pues ambos incursionaron al mismo tiempo en la industria del alcohol, por lo que 50 Cent arremetió una vez más contra el vodka de Diddy, además lo acusó de hacerle propuestas que terminaron por incomodarlo:

“Me dijo algo hace mucho tiempo, en la boda de Chris Lighty. Me dijo que me llevaría de compras. Lo volteé a ver y le dije: ‘¿Qué acabas de decir? Me voy a cambiar de lugar, amigo, antes de que haga algo. Vas a hacer que arruine la boda’. No. Eso es algo que un hombre le dice a una mujer”.

Tras el anuncio de su docuserie, 50 Cent lanzó una tajante declaración en la que comentó: “Les he estado hablando sobre toda esta m****a rara. No soy partícipe de las fiestas de Puffy. No me creían, ¡pero apuesto a que ahora me creen!”.