Desde espectáculos de desnudo hasta shows de citas: el vínculo de Sean ‘Diddy’ Combs con su madre

Janice Smalls Combs salió en defensa en de su hijo de 54 años, aunque admitió que él no ha sido del todo sincero.

La conexión entre Sean ‘Diddy’ Combs y su progenitora, Janice Combs, siempre ha tenido un vínculo fuerte. Ella se hizo cargo de su crianza en solitario después de que su padre falleciera cuando Sean apenas tenía dos años. Desde aquel momento, ella dedicó su vida a él y su relación siempre ha sido muy estrecha, hasta tal punto que durante los múltiples arrestos de Sean, ella siempre ha estado a su lado defendiéndolo “a capa y espada”.

"' Mi madre adora estar a mi lado, su amor por mí es inmenso y tiene un gran orgullo por lo que soy. Casi se sacrificó por completo para garantizar que asistí a colegios privados y para ofrecerme la oportunidad de viajar, se esforzó por inculcarme el respeto hacia los demás. Además, fue ella quien encendió en mí una pasión '", así lo narró 'Diddy' durante una entrevista otorgada a Oprah Winfrey en el 2006.

The Mirror informó que durante el procedimiento legal en curso, una persona cercana mencionó que "ella está de pie junto a su hijo". Fue internada en el hospital en julio del año pasado, y se sospecha que fue debido al estrés.

El pasado domingo, Janice Combs publicó una declaración por medio de sus letrados en la que afirma que todas las denuncias dirigidas hacia su hijo son falsas.

"Hoy me dirijo a ti como una madre aplastada y sumamente afligida por las denuncias presentadas contra mi hijo, Sean Combs... Es desolador observar cómo mi hijo es juzgado, no basándose en la realidad, sino en una narración construida a partir de falsedades... Presenciar lo que parece ser una ejecución pública de mi hijo, antes de que siquiera haya tenido la posibilidad de probar su inocencia, es un sufrimiento demasiado inmenso para expresarlo en palabras", declara la mujer en el documento, frente a las alegaciones de que el magnate de la música obligaba a hombres, mujeres y niños a convertirse en trabajadores sexuales bajo la influencia de drogas.

Madre de Sean ‘Diddy’ Combs y vida alegre con su hijo

Hasta ahora, Janice Combs no ha enfrentado ninguna acusación formal. No obstante, de acuerdo con The Mirror, se observó a la dama en un video participando en las conocidas 'fiestas blancas' de su hijo, donde recibía una inyección intravenosa, método que su hijo usaba para revitalizar a sus asistentes después de largas jornadas de drogas y sexo. En el video, el artista de rap se refiere a ella como 'Mamá Duques' y la besa.

La fuente mencionada indica que ‘Diddy’ a menudo afirmaba que su madre estaba sin pareja y hasta se refería a la posibilidad de crear un show de citas para ella. “Mi madre y yo discutimos una vez sobre organizar un show de citas para ella... Ella es tan selectiva”, admitió el productor de música, quien además compartió que a veces asistían juntos a clubes de striptease.