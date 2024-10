Sheynnis Palacios presume fotos con su novio a la orilla de la playa

Sheynnis Palacios sigue disfrutando su noviazgo con Carlos Gómez. La Miss Universo nicaragüense y el exbeisbolista venezolano y exconcursante de La casa de los famosos viven un apasionado romance.

“Si el mundo se acabara yo quisiera estar a tu lado”, expresó él junto a fotos con su amada. La pareja luce feliz, posando en traje de baño en una playa, muy acaramelados en la arena.

Las cuales acompañó con el tema Die with a Smile, de Bruno Mars y Lady Gaga. Varias excolegas de Sheynnis reaccionaron al post, como Celeste Viel, Miss Universe Chile 2023, o Ileana Márquez Pedroza, Miss Universe Venezuela 2023. Junto al pie de foto, Sheynnis agregó un emoji en forma de diamante, que es como cariñosamente él se refiere a ella. En pocas horas, la publicación de los enamorados obtuvo más de 200 mil ‘me gusta’.

Eso sí, no faltaron las críticas. “Te mereces algo mejor, Sheynnis”, sentenció una cibernauta. “Empoderada y con malos gustos”, opinó otro.

La noticia de su noviazgo es algo nuevo para el público en general, sin embargo, los enamorados llevan poco más de siete meses juntos. A su paso por el programa En Casa con Telemundo, Carlos Gómez ‘El Cañón’ se dijo muy enamorado de su preciosa novia, además de dejar en claro que son una pareja sólida.

“Lo más importante es el amor y la familia que me rodea. Sheynnis y yo somos una pareja muy sólida. Te lo digo desde el fondo de mi corazón”, dijo en esa conversación con el programa, donde también abordó los comentarios negativos que surgieron a raíz de su salida de La Casa de los Famosos.

“Me llegó el amor, estoy muy feliz”, dijo ella en entrevista con Andrea Meza de En casa con Telemundo. “Estoy contenta, es una persona que me suma, que me apoya, que me entiende”. Fue un caso de “amor en el aire” ya que se conocieron en un avión. “Tomamos el mismo vuelo”, contó Sheynnis y él le pidió tomarse una foto con ella. Así todo “fluyó” y comenzó el romance.