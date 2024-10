¿Quién es Isadora Figueroa?: la hija de Chayanne que colaboró con Shakira

Isadora Figueroa, la hija de Chayanne, compartió sus experiencias de trabajar con Shakira en el videoclip de su reciente sencillo ‘Soltera’. Fue maravilloso para Figueroa poder compartir el escenario con la artista colombiana, a quien ha admirado durante mucho tiempo.

Te brindamos más detalles sobre la chica que recientemente incursionó en el mundo de la música y ha elegido construir su propia carrera en la industria, sin depender de la reputación de su famoso padre.

¿Qué dijo Isadora Figueroa sobre trabajar con Shakira?

La muchacha fue llamada a participar en el show 'La Mesa Caliente', en el que reveló que su inclusión en el proyecto de Shakira, que aún no ha sido publicado oficialmente, tomó por sorpresa, dado que no estaba prevista dicha colaboración.

"Fue una experiencia alucinante. Me encontraba en Nueva York, registrando temas para mi próximo trabajo cuando de repente suena mi teléfono. Me convocan para formar parte en este video musical y me dirijo allí sin demora", narró.

Isadora también subrayó que el encuentro con Shakira fue un instante "espectacular", dada su gran admiración por la artista y el reconocimiento de su impacto en el naciente trayecto de su profesión.

"Tuve la chance de expresarle cuán significativa ha sido ella en mi trayectoria profesional, en mi estilo de escritura, en la música que ha jugado un papel en mi vida y fue un momento muy entretenido", continuó.

