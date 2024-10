Los seguidores de Christina Aguilera están preocupados por su alarmante pérdida de peso

Christina Aguilera ha causado inquietud entre sus seguidores debido a su adelgazamiento, que se ha convertido en el centro de discusión después de publicar un video en su perfil de Instagram. La intérprete de “Genie in a Bottle”, de 43 años, difundió un corto en el que parece significativamente más flaca mientras asistía al gimnasio Barry’s en West Hollywood, California, para celebrar el 25º cumpleaños de su primer álbum y la presentación de un batido único denominado Genie in a Blender.

En el metraje, Aguilera aparece luciendo un traje de cuerpo entero negro, complementado con botas de piel hasta la rodilla, mientras posa con un batido en su mano y levanta una pesa bajo la resplandeciente señalización del gimnasio. Pese a que la publicación conmemoraba un logro en su carrera, muchos aficionados no pudieron evitar mencionar su significativa transformación física. "Su adelgazamiento no se debe al ejercicio, sino a la absurda dieta que las celebridades están siguiendo actualmente, y no le sienta bien por ello", señaló un seguidor en la publicación.

Christina Aguilera preocupa a sus fans por su extrema delgadez

También ha habido rumores sobre el empleo del famoso fármaco para adelgazar Ozempic, con numerosos aficionados indicando que su apariencia actual no se debe a actividad física, sino a esta polémica tendencia. El debate acerca de la delgadez de Aguilera se inició en mayo, después de un espectáculo en México donde la artista se mostró notoriamente más esbelta. Desde aquel evento, varios medios de comunicación y seguidores han discutido sobre si su recién adquirida figura es el resultado de métodos naturales o es gracias a la utilización de sustancias populares en Hollywood para perder peso de manera acelerada.

En el mes de agosto, la artista galardonada con cinco premios Grammy trató las conjeturas sobre su apariencia durante una conversación con Glamour. Aguilera indicó que, a medida que ha pasado el tiempo, ha llegado a inapreciar las observaciones de los demás: "Poseo una madurez actualmente donde simplemente no tengo en cuenta tu punto de vista. No lo voy a considerar". Manifestó que la idea de los demás acerca de su físico ya no es de su preocupación.

La intérprete de "Beautiful" también evocó que ha lididado con comentarios sobre su apariencia física desde sus primeros días en el mundo de la música en la década de los 90. Siendo aún una adolescente, su estilizada silueta fue ensalzada, pero al adentrarse en la veintena, fue criticada por haber adquirido algunas libras de más. "Siempre habrá juicios sobre mi físico, pero al culminar la jornada, es mi territorio y mi deber", finalizó Aguilera.