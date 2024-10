¿LeBron James entre las estrellas que “disfrutaban” de las fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs?

La detención del famoso rapero Sean ‘Diddy’ Combs, enfrentando graves cargos como tráfico de personas y crimen organizado, ha sacudido al mundo y a todas las grandes estrellas del espectáculo. En medio de este escándalo, surgió el nombre de LeBron James.

En un video de Instagram de hace cuatro años, LeBron expresaba su admiración por las fiestas organizadas por Diddy, afirmando que “no hay fiesta como una fiesta de Diddy”. Estas palabras, aparentemente inofensivas en su momento, adquirieron un nuevo significado a la luz de las recientes acusaciones contra el rapero. Los internautas no tardaron en conectar los puntos, vinculando las fiestas de Diddy con las supuestas actividades ilícitas de las que se le acusa.

Por otra parte, en medio de estas revelaciones, Kanye West Afirma que LeBron James firmó un acuerdo de 100 millones de dólares con Daddy y vendió su alma. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista y alegó que LeBron James estuvo involucrado en ese acuerdo millonario con el magnate de la música, lo que implica que este pacto tuvo un alto costo personal.

La reacción en las redes sociales fue inmediata y polarizada. Por un lado, numerosos usuarios expresaron su preocupación por la posible implicación de LeBron James en los hechos.

Cuestionaron la naturaleza de su amistad con Diddy y se preguntaron si el jugador de básquet estaba al tanto de las actividades ilegales que presuntamente se llevaban a cabo en esas fiestas.

Por lo pronto, figuras públicas como Candace Owens también entraron en el debate, señalando la aparente contradicción entre las posturas políticas de LeBron James y su estrecha relación con Diddy. Owens cuestionó por qué el deportista no se pronunció al respecto, considerando su habitual activismo en temas sociales.

Sin embargo, es importante destacar que hasta el momento no existe ninguna evidencia que vincule directamente a LeBron James con los delitos de los que se acusa a Diddy. El video viral no es más que una prueba circunstancial y no puede ser utilizado como base para acusar al jugador de baloncesto de algún delito.