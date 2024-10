(VIDEO) Famosa tiktoker rusa falleció tras una fatal caída en las gradas del metro mientras grababa contenido

Ariana Glazunova, era una conocida tiktoker de 27 años, proveniente de Rusia. La creadora de contenido se encontraba en Tbilisi, Georgia grabando videos para la plataforma, cuando cayó de espaldas por las escaleras.

El trágico hecho ocurrió cuando la muchacha se encontraba cantando y bailando junto a su amiga frente a su teléfono la canción “For the Last Time”, distraídas, no se percataron la cercanía en la que se encontraban de las gradas, cuando perdió el equilibrio.

Lugar de caída de Ariana Glazunova (Captura de pantalla)

Según testigos, Ariana estaba muy cerca del borde de la entrada de la estación cuando perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable. Asimismo, los medios locales informaron que algunos transeúntes de la zona llamaron a emergencias, llevando a la joven al hospital más cercano, quien ingresó en estado crítico.

El medio de comunicación, The Sun, informó que Glazunova llegó al hospital con un pronóstico reservado, según el diagnóstico tenía diferentes laceraciones en la cabeza y una fractura en el cuello, producidas por el accidente. El personal médico intentó salvaguardar su vida, sin embargo no lo lograron, falleciendo por heridas múltiples.

¿Es culpa del lugar?

Aunque varias personas mencionaron que la culpa fue de Ariana, los usuarios originarios de la capital de Georgia han dicho que ese lugar fue el culpable, pues esa y algunas entradas del metro no tiene las medidas de seguridad necesarias ni señalamientos sobre su ubicación.

Asimismo, ya ha ocasionado accidentes a más de uno, desde caídas y sustos, pero nunca han tenido este fatal resultado.

“¿Dónde están las vallas?”, “Dios, por qué vi a esto, pobre niña, desafortunados padres. ¿Cómo no pudieron colocar vallas, cómo se permitió siquiera?”, “¿Es normal que caminen todos los días al borde del abismo? Esto es realmente peligroso”.

Actualmente, en esta estación se ha hecho un pequeño altar en honor a la joven.