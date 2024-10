“Tengo muchas cosas que no puedo contar”: El día que Ashton Kutcher se negó a hablar de las fiestas de P. Diddy, ¿qué ocultó?

Ashton Kutcher ha tenido su cuota de momentos polémicos a lo largo de su carrera, pero su amistad con P. Diddy parece añadir otra capa de intriga a su historial. Mientras Diddy enfrenta acusaciones inquietantes relacionadas con sus célebres “freak off” parties, en las que ha negado cualquier culpabilidad, surge la pregunta: ¿qué estaba haciendo Kutcher en ellas y por qué se ha negado a hablar de lo que ocurría ahí?

El vínculo entre ambos comenzó en 2003, cuando Ashton trabajaba como productor en el exitoso programa de MTV Punk’d. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada de Diddy. Durante una entrevista en The Late Late Show with James Corden en 2018, Diddy contó cómo llamó a Ashton para decirle: “Escuché que vas a hacerme una broma, y no creo que sea buena idea”. En lugar de ser víctimas del juego, los dos comenzaron a forjar una estrecha amistad que continúa hasta hoy.

Uno de los momentos más icónicos de su relación fue cuando corrieron juntos el Maratón de Nueva York en 2003. Ashton ha recordado en varias ocasiones cómo fue correr junto a Diddy bajo el constante asedio de los paparazzi. Según Kutcher, Diddy le decía: “Tienes que bajar la velocidad, pero haz que no se note, no quiero parecer que no puedo terminar esto”. Esto revela mucho sobre el carácter competitivo de Diddy, que, según Ashton, “simplemente no puede perder, incluso cuando está al borde de la humildad, lo convierte en un motor”.

Las infames fiestas de P. Diddy a las que Ashton Kutcher acudió

Sin embargo, más allá de las maratones y las bromas, es imposible ignorar que Ashton asistió a una de las más célebres: la fiesta de blanco en 2009. Estas fiestas han adquirido un aura de misterio, ya que muy pocos de los que asisten revelan lo que realmente sucedía, como cuando el rapero 50 Cent, limitándose a dar detalles, describió la energía de esas fiestas como “incómoda”.

En 2019, durante su aparición en el popular programa de entrevistas de YouTube Hot Ones, Kutcher fue presionado para compartir detalles sobre esas fiestas pero en lugar de hablar abiertamente como siempre lo había hecho, respondió: “Tengo mucho que no puedo contar”. Tras un momento de reflexión, agregó: “No puedo contar esa tampoco”, dejando a los fans más intrigados que nunca.

“Tengo muchas cosas que no puedo contar”. Después de una pausa y un suspiro, añadió entre risas: “Tampoco puedo decir eso… De hecho, estoy revisando algunas historias de esas fiestas... ¡fueron bastante peculiares! Sin duda, fue algo muy extraño”, expresó el actor.

El actor terminó la entrevista mencionando que recordar esas historias le hacía recorrer “un raro paseo por el carril de la memoria”, lo que se alinea con los comentarios de 50 Cent sobre la extraña atmósfera de esos eventos.

Si bien Kutcher ha permanecido en silencio sobre lo que realmente ocurre en esas famosas fiestas, su cercanía con Diddy sigue siendo objeto de especulación. Lo que es claro es que, aunque Diddy ha sido acusado recientemente, Kutcher no ha mostrado indicios de querer alejarse de su amigo, lo que hace que su relación siga siendo objeto de curiosidad.

P. Diddy y las acusaciones de tráfico s3xual

El escándalo que rodea a P. Diddy ha sacudido profundamente la industria del entretenimiento, poniendo en duda su legado y cuestionando a quienes lo rodeaban. El legendario rapero y productor musical, de 54 años, fue arrestado el 16 de septiembre en Nueva York, acusado formalmente de tráfico sexual y asociación ilícita. Estas denuncias surgen tras años de rumores sobre sus exclusivas y extravagantes fiestas, conocidas como “Freak Offs”.

El documento de 14 páginas que detalla las acusaciones describe una supuesta planificación meticulosa detrás de estos eventos, en los que las mujeres eran drogadas y obligadas a participar en actos sexuales. Las autoridades encontraron pruebas contundentes durante los allanamientos a las propiedades de Diddy, como más de mil botellas de lubricante y narcóticos, lo que refuerza la teoría de que estos eventos iban mucho más allá de simples fiestas.