Participante de Combate acepta haber besado a Kendry Páez:”Fue algo que no tuvo que pasar”

Kendry Páez ha sido tendencia tras ser captado en un concierto de salsa en Guayaquil el pasado fin de semana junto a sus amigos. Primero, se viralizaron imágenes del jugador de la Tri vapeando, y luego se filtró un video donde se lo ve besando a Sulay Mora, participante del reality “Combate”.

PUBLICIDAD

Esto ha causado polémica, ya que la joven mantenía una relación con su compañero del programa, Rafa Valdéz. Fue en el mismo programa donde Sulay confirmó el beso con Páez, calificándolo como un error.

Al inicio del programa, Sulay no aceptó lo del beso. “Kendry y yo somos amigos, nos conocemos desde hace tiempo. Simplemente salimos con amigos y familiares a un concierto (...) Le pedí disculpas a Rafael porque sé que es incómodo, sí cometí errores, estoy en un momento vulnerable”, dijo en el programa.

Después aceptó que sí hubo un beso: “Ese fue el error, fue algo que no debió pasar, no supe manejarlo en ese momento y, de verdad, no sé cómo manejarlo ahora”, mencionó entre lágrimas.

Por su parte, Rafael expresó sentirse nostálgico y afirmó que la noticia le cayó como un balde de agua fría por todos los buenos momentos vividos con Sulay.

“No lo asimilo, estábamos tan bien y de un momento a otro fue como un balde de agua fría. Me siento un poco nostálgico por tantos buenos momentos que hemos pasado (...) Te pido que aclares a las personas si lo nuestro fue show o real”, solicitó Rafael, ante los comentarios que circulan en redes sociales.

“Todo lo que te he dicho ha sido real, soy un ser humano y puedo cometer errores y me arrepiento mucho”,finalizó la participante.