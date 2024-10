Esta es la manera en que Eminem ha estado reportando sobre ‘Diddy’ durante décadas y nadie le prestó atención

El cantante Sean “Diddy” Combs enfrenta 11 acusaciones que incluyen acoso, abuso y explotación sexual, lo que ha llevado a su detención en una prisión federal en Nueva York, Estados Unidos, desde mediados de septiembre. Se le imputa además la participación en actividades criminales, tráfico de personas y facilitar el desplazamiento para la prostitución.

PUBLICIDAD

No obstante, insiste en que es totalmente inocente: "Déjenme ser completamente explícito, no cometí ninguno de los terribles actos que se me atribuyen. Defenderé mi nombre, mi familia y la verdad", declaró el rapero, según informó el The New York Times.

Además, el hombre de negocios de 54 años sostiene que las denuncias presentadas en contra de él tienen un trasfondo diferente. En el documental de TMZ referente al caso, titulado 'The Downfall of Diddy: The Indictment', su abogado Marc Agnifilo dijo que Combs está convencido de que el caso que se sigue contra él se debe a una "acusación por motivos raciales" y siente que se le está incriminando por ser un "hombre negro de éxito".

En un documento acusatorio de 14 páginas dirigido contra Combs, los abogados de la acusación sostienen que durante años "abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y a otras personas de su círculo para satisfacer sus instintos sexuales, salvaguardar su imagen y esconder su comportamiento".

Además, le señalaron por "establecer una organización delictiva", cuyos integrantes y aliados se ocupaban en "el comercio de sexo, la imposición de trabajos forzados, secuestros, incendios intencionales, dádivas y obstrucción a la justicia".

Eminem siempre lo supo, lo denunció y nadie le hizo caso

A medida que emerge la verdad a la vista de todos, empiezan a ser evidentes las sutilezas que algunos artistas propusieron durante años, pero que nadie observó o consideró. Justin Bieber es un perfecto ejemplo de esta situación. En su video musical "Yummy", se presentó a sí mismo en su adolescencia siendo ofrecido como alimento en una reunión de millonarios, tanto hombres como mujeres.

Se afirma también que el rapero Eminem ya lo había expresado durante más de dos décadas, aunque su mensaje nunca fue recibido. La más representativa es "Fuel", la canción que publicó este año, en la cual empleó un juego de palabras para tratar las preocupantes acusaciones contra Combs.

PUBLICIDAD

Lo Último PUBLICIDAD