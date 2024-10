“Está en paz con el hecho de seguir detenido”: Abogado de Sean ‘Diddy’ Combs dio nuevas declaraciones en el programa TMZ

Mac Agnifilo, abogado del magnate de la música, Sean “Diddy” Combs, afirmó que su cliente mantiene una actitud positiva tras ser acusado la semana pasada de cargos de tráfico sexual y asociación ilícita.

Las declaraciones las dio en una entrevista para el nuevo documental del programa TMZ , The Downfall of Diddy: The Indictment (La caída de Diddy: la acusación), en la que comentó sobre el estado de ánimo de su cliente.

“Su estado mental es bastante positivo. Paso varias horas con él cada día, y veo que su determinación es fuerte”. Y agregó: “Está centrado en su defensa, y está en paz con el hecho de seguirá detenido por los momentos”.

Además, el abogado agregó que está trabajando para que se fije una fecha para el juicio lo más pronto posible. Sean ‘Diddy’ Combs, con 54 años de edad, se declaró inocente de todos los cargos. Además, enfrenta una gran cantidad de demandas por agresión y mala conducta sexual, incluida una nueva reclamación de una mujer que lo acusa de drogarla, violarla y abusar físicamente de ella durante cuatro años.

Sean Combs enfrenta un pasado agresivo

En el mismo documental de TMZ, Mac Agnifilo comentó sobre el impactante video en el que se ve a Combs agrediendo a su entonces novia, la cantante Cassie Ventura, el cual fue captado por las cámaras de seguridad de un hotel en 2016.

“Es difícil de ver para cualquiera. Dicho eso, no es una prueba de [que se haya cometido] tráfico sexual. En la relación de 10 años entre el Sr. Combs y la mujer de quien estaba enamorado, había un cierto nivel de toxicidad, así como de consumo de drogas”, expresó.

Agnifilo afirmó que las “dificultades” en la relación de Combs y Ventura estaban relacionadas con el hecho de que el rapero creía que ella “lo estaba engañando”. Sin embargo, acotó: “[El video] no está relacionado con los cargos”.