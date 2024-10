“El límite”: Sean ‘Diddy’ Combs se pronuncia después de acusaciones y sus palabras enfurecen a todos

El célebre rapero Sean ‘Diddy’ Combs, sigue siendo noticia. El 16 de septiembre fue arrestado bajo cargos de tráfico de personas, extorsión, y traslado de personas con el fin de prostitución.

El rapero, luego de que su petición de libertad bajo fianza fuera rechazada tras ser detenido, decidió romper su mutismo y se pronunció en su defensa, sus palabras, sin embargo, generaron profundo enfado.

“El colmo”, Sean ‘Diddy’ Combs rompe el silencio tras sus acusaciones y lo que dijo indignó a todos

Sean 'Diddy' Combs, desde prisión en Nueva York donde se halla confinado, declaró que está siendo objeto de una "persecución por razones de raza".

Adicionalmente, su representante legal, Marc Agnifilo, confirmó a TMZ que el músico no planea llegar a un acuerdo de culpabilidad respecto a los cargos que se le imputan, ya que se mantiene firme en su declaración de inocencia.

En el documental de TMZ titulado The Downfall of Diddy: The Indictment, que se presentó en Tubi, el letrado explicó que el cantante de rap siente que es objeto de persecución porque es "un hombre negro exitoso", y que las imputaciones contra él tienen raíces racistas.

Por esta razón, el letrado enfatizó que Sean 'Diddy' Combs "tiene la intención de enfrentarse a este caso no solo en su propio beneficio, sino para aquellos que se encuentren en circunstancias similares".

El músico de rap prometió relatar su perspectiva del incidente en el que fue sorprendido atacando a su antigua pareja, Cassie Ventura, un hecho que quedó registrado en el video de seguridad de un hotel en 2016.

El abogado resaltó: "Combs posee su propia narrativa y creo que es una historia que únicamente él podría relatar de la forma en que lo hace en tiempo real. Y es una narrativa humana. Es una narrativa de amor. Es una narrativa de sufrimiento. Es una narrativa de desamor".

También garantizó que "su actitud es realmente muy optimista. Dedico muchas horas a él diariamente. Su resolución es sólida. Está dedicado. Está concentrado en su defensa... (ha) asumido el hecho de que es aquí donde se encuentra por el momento".

Este hecho ha generado furor en las redes sociales, debido a que se ha señalado al rapero por su presunto maltrato, intimidación y manipulación hacia mujeres y otros individuos cercanos a él para "cumplir sus necesidades sexuales, mantener su prestigio y encubrir sus acciones".

Se suscitaron diversas respuestas en las redes sociales, incluyendo declaraciones como “Esto es el colmo”, “ni quien le crea, ya todos sabemos quién es”, “no puedo creer que trate de defenderse”, “este señor es una verguenza”, “de verdad cree que somos estúpidos”, “señor asuma su culpa y deje de hacerse el inocente”, y “la peor escoria del mundo del espectáculo es este señor”, que denotan la indignación y el escepticismo generalizados.

Adicionalmente, en las plataformas de medios sociales también lo señalan como culpable de haber maltratado a Justin Bieber, lo que ha enfurecido a numerosas personas.