“El colmo”, Sean ‘Diddy’ Combs rompe el silencio tras sus acusaciones y lo que dijo indignó a todos

El caso del famoso rapero Sean ‘Diddy’ Combs, sigue dando mucho de qué hablar, y es que fue detenido el pasado 16 de septiembre por tráfico sexual, extorsión, y transporte para ejercer la prostitución.

Luego que le fuera denegada la libertad bajo fianza, tras su detención, el rapero rompió el silencio y se defendió, pero ha indignado con lo que dijo.

Sean ‘Diddy’ Combs aseguró desde la cárcel de Nueva York, donde se enuentra recluido, que es víctima de una “persecución por motivos raciales”.

Además, su abogado, Marc Agnifilo, aseguró a TMZ que el rapero no va a aceptar un acuerdo de culpabilidad en el caso de lo que se le acusa, pues insiste que es inocente.

Durante el documental de TMZ sobre el caso The Downfall of Diddy: The Indictment, que se estrenó en Tubi, el abogado expresó que el rapero considera que se le persigue por ser “un hombre negro de éxito”, y que las acusaciones en su contra son por motivos raciales.

Por este motivo, el abogado dejó claro que Sean ‘Diddy’ Combs “planea luchar contra este caso no solo por sí mismo, sino por otras personas en una situación similar”.

El rapero aseguró que contará su versión de la historia sobre el ataque a su exnovia, Cassie Ventura, a quien fue capturado golpeando en 2016 en imágenes de seguridad de un hotel.

“Combs tiene su historia y tiene una historia que creo que solo él puede contar de la manera en que puede contarla en tiempo real. Y es una historia humana. Es una historia de amor. Es una historia de dolor. Es una historia de desamor”, destacó el abogado.

Y también aseguró que “su estado de ánimo es realmente muy positivo. Paso varias horas con él todos los días. Su determinación es firme. Está comprometido. Está centrado en su defensa... (ha) aceptado el hecho de que es aquí donde está por ahora”.

Esto ha causado indignación en redes, pues al rapero se le ha acusado de abuso, amenaza, y coacción a mujeres y otras personas de su entorno para “satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta”.

“Esto es el colmo”, “ni quien le crea, ya todos sabemos quién es”, “no puedo creer que trate de defenderse”, “este señor es una verguenza”, “de verdad cree que somos estúpidos”, “señor asuma su culpa y deje de hacerse el inocente”, y “la peor escoria del mundo del espectáculo es este señor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, en redes también lo acusan de haber abusado de Justin Bieber, lo que ha indignado a muchos.