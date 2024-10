Sean “Diddy” Combs y Will Smith

¿Cuál fue la relación entre Diddy Combs y Will Smith? Reviven fotos que comprometerían al actor

Un documental sacado por TMZ reviven las famosas fiestas que realizaba Sean “Diddy” Combs, donde varias celebridades de Hollywood aparecen en fotos y videos, entre ellos el famosos actor Will Smith. El magnate de la música actualmente enfrenta cargos de tráfico sexual y conspiración para delinquir.

PUBLICIDAD

El documental titulado The Downfall of Diddy: The Indictment, producido por TMZ. recopila testimonios de ejecutivos y trabajadores que tuvieron acceso a las famosas reuniones de desenfreno sexual en la mansión del productor.

Entre las declaraciones está la exejecutiva de la discográfica Bad Boy Entertainment, LaJoyce Brookshire, quien habló sobre el ambiente oscuro y las situaciones inquietantes que presenció en los eventos organizados por el artista.

Precisó que el ambiente se volvía especialmente peligroso a medida que avanzaba la noche, por el exceso de sustancias y alcohol. “Mis sentidos siempre estaban alerta (… ) Sabía que después de cierta hora ya no había seguridad”, reseñó el portal Infobae.

“Cuando tienes alcohol fluyendo, gente detrás de ti tomando drogas en los baños, y luego ves a dos o tres personas saliendo juntas del baño...”, dijo la exejecutiva en una entrevista para el Daily Mail.

Aunque Brookshire afirmó no haber sido testigo directo de actividades ilícitas, reconoció que “podrían haber ocurrido absolutamente (...) Nunca me quedé lo suficiente en la fiesta como para verlo”.

Las fotografías reveladoras

Entre los detalles que han salido a la luz se encuentran unas fotografías reveladoras de una fiesta que realizó el productor en Miami en 2004, donde asistieron varias celebridades de alto perfil, entre ellas Will Smith, Diana Ross, Owen Wilson y Bruce Willis.

PUBLICIDAD

En las imágenes está Sean’diddy’ Combs comiendo comida de una mujer desnuda en fotos resurgidas de una fiesta repleta de estrellas, después de su arresto por tráfico sexual.

El magnate del hip hop caído en desgracia, de 54 años, era famoso por sus fiestas legendarias, y ahora un tesoro de fotografías de principios de la década de 2000 muestra cuán salvajes podían llegar a ser.

En las imágenes se ve a Diddy, que tenía 34 años en ese momento, disfrutando de una fresa cubierta de chocolate de una mujer desnuda, que sirve como pieza central de un plato de comida. La mujer en la mesa está rodeada de frutas para los asistentes a la fiesta, y una única hoja verde está estratégicamente colocada para cubrir sus partes íntimas, destaca el portal Contacto Conce.

En otras imágenes también están disfrutando de la fiesta Will Smith, Diana Ross, Owen Wilson y Bruce Willis; Diddy al lado de Will.

¿Cuál fue la relación entre Diddy Combs y Will Smith? Reviven fotos que comprometerían al actor Will Smith participaba de las fiestas blancas que organizaba Diddy Combs ( KMazur /Foto: Getty Images)

Orgías masivas y más

El presentador del podcast No Jumper, Adam22, quien también participó en el documental de TMZ, afirmó que siempre existían rumores en torno a las celebraciones del rapero, los famosos ‘freak offs’.

“Se sabía que si te quedabas hasta tarde en una de las fiestas de Puff [Diddy], podrías encontrarte con una orgía masiva”, comentó.

Indicó Infobae que Sean “Diddy” Combs, de 54 años, fue detenido el 16 de septiembre de 2024 y actualmente se encuentra en una cárcel de Nueva York, enfrentando cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

Las autoridades federales lo consideran un peligro para la comunidad, lo que llevó a que se le denegara la libertad bajo fianza, incluso después de ofrecer una suma de USD 50 millones de dólares.

Según los fiscales, Diddy dirigía un imperio de abusos sexuales y violencia física, y podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable de todos los cargos.

Las fiestas que lideraba la celebridad son investigadas con detenimiento por la supuesta coacción de mujeres (con drogas y violencia) para obligarlas a realizar actos sexuales. Según el reporte, algunos de los asistentes tenían que recibir fluidos intravenosos para recuperarse de la fatiga física y el abuso de sustancias después de estos eventos.