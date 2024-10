Carolina Jaume reveló que tiene problemas renales y tuvo que someterse a una operación

La actriz y también presentadora, Carolina Jaume, reveló los últimos desafíos que ha enfrentado en los últimos meses, pero lo más preocupante fue que reveló que fue intervenida de emergencia debido a que sufre de problemas renales.

En una galería de fotos compartidas en Instagram, la rubia publicó que tuvo un viaje a Estados Unidos pero también se debió a su salud: “Tuve una operación exitosa, no les había dicho, pero tengo problemas renales y me hicieron una nefrostomía percutánea debido a un problema de cálculos renales. Me tuve que operar lejos de mi familia y el hospital es un lugar muy nostálgico”, escribió.

Jaume dijo que le colocaron una pequeña sonda flexible a través de la piel para drenar la orina desde el riñón, pero esta operación la tuvo que hacer lejos de su familia donde dijo que la primera noche durmió en el armario del hospital, pero luego ya fue transferida a una habitación.

La actriz también compartió momentos que vivió en Estados Unidos y Puerto Rico, donde dijo que estuvo presente en un tornado, calificándolo como “de locos”.