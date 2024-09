Reconocida influencer de 26 años murió al caer de un edificio; encontraron nota de suicidio

La influencer turca Kubra Aykut, conocida por sus videos virales ‘Boda Sin Novio’, falleció trágicamente a los 26 años tras caer desde el quinto piso de un edificio de lujo en Estambul. Las autoridades investigan las causas de su muerte, aunque se ha encontrado una nota que sugiere un posible suicidio.

La trágica noticia se dio el pasado lunes, pero recién se dio a conocer a los medios.

Kubra contaba con un millón de seguidores en TikTok y más de 200.000 en Instagram. Desde hacía varias semanas, su comunidad había comenzado a preocuparse por ella debido a sus publicaciones, que sugerían que estaba atravesando una dura etapa emocional.

El medio internacional, Daily Mail confirmó que en la escena, las autoridades hallaron una nota: “Salté por mi propia voluntad. Porque ya no quiero vivir más... He sido una buena persona con todos en mi vida, pero no puedo ser buena conmigo misma. Vivir como una buena persona no me trajo nada”.

La nota instaba a las personas a ser más egoístas con el fin de encontrar su propia felicidad.

Antes de su muerte, Kubra Aykut, se mostró en sus redes totalmente delgada, donde ella, indicó en videos, que estaba perdiendo “un kilo al día” y que no encontraba la forma de poder ganar más peso.

Los comentarios indicaban que la joven estaba luchando contra su estado mental y físico.

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades ordenaron su traslado a la morgue para realizar la autopsia. Aunque se encontró una nota que apuntaba a un posible suicidio, la investigación se centrará en esclarecer todos los detalles del caso y descartar cualquier otra hipótesis.