Luto en League of Legends, falleció Jaime Collepardo

El mundo geek está golpeado por lo que fue el deceso del actor de doblaje Jaime Collepardo, el cual murió a los 43 años por causas aún no reveladas. El mismo se catapultó a la fama por prestar su voz a personajes como Ganondorf en The Legends of Zelda, Jax en League of Legends y Kinshiki Otsutsuki en Boruto.

PUBLICIDAD

Participó igualmente en varios animes como My Hero Academia: El despertar de los héroes interpretando a Rock Lock, Jean Bart en One Piece, Saten en Needless, Hiroshi Jito en Captain Tsubasa: Junior Youth Arc y Shin Kumagiri en Battle Game in 5 seconds.

Jaime Collepardo falleció, voz de Jax X

La noticia fue un golpe gigante para la comunidad de actores de doblaje. En ese caso está Jessica Ángeles, que comentó que está en shock.

Alina Galindo, intérprete de personajes como Penny Fitzgerald en Gumball, lo recordará con mucho cariño: “Vuelta alto y que tu voz y tu talento resuenen en el universo o en el plano donde solo almas bellas como la tuya merecen estar”.

Su vida se caracterizó por enfocarse al doblaje y a la locución, donde su voz ha comenzado a marcar generaciones en las aristas del entretenimiento geek.