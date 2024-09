¿Planes a última hora? Esto se puede hacer este fin de semana este 28 y 29 de septiembre

¿Listo para una aventura en Quito? La ciudad te ofrece una amplia gama de opciones para que disfrutes al máximo tu tiempo libre. Desde paseos culturales hasta actividades al aire libre. ¡Encontrarás todo lo que buscas para todos los gustos, bolsillos y edades. Estas actividades puedes hacerlo solo o con tu pareja, amigos o familia. !

¿Conciertos?

Péarliz

Uno de los mejores artistas de la escena independiente de Quito, Adrián Péarliz, mejor conocido como Péarliz, sacó su nuevo single, este jueves 26 de Septiembre, ‘No Quiero Amar Así’, haciendo un concierto en honor a su trayectoria como músico, dará una presentación con otras bandas relacionadas al genero indie como Migrantes de Marte, en Lava Records, por el norte de Quito.

Fecha: sábado 28 de septiembre

Horarios: 20h00

Costo: $5

VOL 1.

Es un festival donde se presentarán más artistas de la escena punk y cumbia, ¿raro no?, aunque no lo creas son una buena combinación, si no lo crees ven y escuchalos tu mismo, con bandas como Guayabo o Tensión Flora. Ellos se presentarán en La Comarca, al norte de Quito.

Fecha: sábado 28 de septiembre

Horarios: 17h00

Costo: $5

EcuadorJazz

El festival de Jazz más esperado viene a Ecuador, 2 días donde vivirás el Jazz y serás parte la música. No solo es un concierto sino clases personalizadas con grandes exponentes de este género.

Fecha: sábado 28 y domingo 29 de septiembre

Horarios: 11h00

Costo: $20

¿Museos?

Narrativas de Resistencia y La Ronda: Vida y Cotidianidad

Son exposiciones que se darán este sábado en la Casa de las Artes la Ronda, donde se habla de los personajes importantes y los oficios tradicionales que se albergaron en la calle la Ronda durante el siglo XVIII.

Fecha: sábado 28 y domingo 29 de septiembre

Horarios: 09h30 a 20h00

Costo: acceso libre